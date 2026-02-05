【更新】Japan PBSS 第2回イベント「希少疾患に向けた創薬」開催のお知らせ

一般社団法人Japan Pharmaceutical & BioScience Society

一般社団法人 Japan Pharmaceutical & BioScience Society（Japan PBSS）は、2026年2月21日（土）に開催予定のイベント「希少疾患に向けた創薬」について、追加情報をお知らせいたします。

本イベントは、希少疾患を取り巻く創薬・研究・医療・制度・社会的課題について、立場や専門の異なる関係者が集い、対話を通じて「答えを出す」ことよりも、「共に考え続ける」ことを大切にする場として企画されています。

おかげさまで多くの関心をお寄せいただき、現地参加は定員に達したため、申し込みを締め切りました（満員御礼）。現在は、オンライン参加のみ引き続き受付中です。

また、本イベントの趣旨に賛同し、開催に向けて共に取り組んでくださる共創パートナー企業は下記の9社となりました。これらの企業は、単なる協賛にとどまらず、希少疾患という解決の難しいテーマに対し、産業や組織の枠を越えて知見や視点を持ち寄り、対話の場を共につくる存在として本イベントを支えてくださっています。主催者一同、深く感謝申し上げます。

希少疾患は患者数こそ少ないものの、患者さんやご家族にとっては「たった一つの、かけがえのない命の問題」です。本イベントが、希少疾患について知り、考え、それぞれの立場で「自分に何ができるのか」を持ち帰るきっかけとなることを目指しています。

本イベントは、希少疾患創薬や医療の未来に関心をお持ちのメディアの皆さまによる取材・掲載も歓迎しております。共創の現場を、ぜひ取材という形でご覧ください。

■ 開催概要（再掲）

日時：2026年2月21日（土）13:00-19:30

会場：日本橋ライフサイエンスビル201／ハイブリッド開催

主催：一般社団法人Japan Pharmaceutical & BioScience Society

参加費：無料

参加方法：オンライン参加のみ受付中

▶ 参加申込みはこちら

https://www.pbss.org/eventDetails/1036



■ 団体概要

- 名称：一般社団法人 Japan Pharmaceutical & BioScience Society (Japan PBSS)

- 設立：2025年7月

- 目的：知の流動化を通じた日本の創薬力の強化

- 活動：セミナー・ワークショップ、ネットワーキング、産学連携支援、国際交流等

- ウェブサイト：https://www.pbss.org/chapter/Japan

- LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/japan-pharmaceutical-bioscience-society/

- Japan PBSS 問い合わせ窓口：info.japan@pbss.org