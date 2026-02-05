3月3日・6日開催!!　Graphisoftが贈る「BIM導入の最前線 × Archicadの魅力」＼現地開催セミナー 全国ロードショー決定！／

グラフィソフトジャパン株式会社

BIM導入を検討中の方も、すでに活用している方も必見。Graphisoftが全国で開催する現地セミナー

「BIM導入の最前線 × Archicadの魅力」 は、“知識”で終わらせない、実務につながるBIMイベント です。

制度開始やBIM図面審査への対応など、建築業界はいま大きな転換点を迎えています。本セミナーでは、BIM図面審査の基本から、実務で「今すぐ使える」具体的な対応方法 までを、第一線で活躍する実践者・専門家が分かりやすく解説。Archicadがなぜ選ばれているのか。BIMをどう導入し、どう使いこなしていくのか。

事例・デモ・解説を通して、BIM活用のリアルを体感 いただけます。BIMは「知っている」から「使える」時代へ。これからの設計実務に不安を残さないために、ぜひご参加ください。

BIMにご興味のある方であれば、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

プログラム当日の流れ

各会場共通で講演内容が異なります。詳細は下記各会場の詳細を確認してください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47988/table/21_1_84a20e762e31cd7c85062e253f600ff1.jpg?v=202602051021 ]全国ロードショー大阪 詳細 :https://www.graphisoft.com/jp/open-events/roadshow/osaka-26q1建築設計事務所の方におススメ！

開催日：2026年3月3日（火）

14:00-16:30（受付時間13:30～）

会場：ナレッジキャピタル カンファレンスルーム / RoomC02

定員：70名

ゲスト講演：

『BIMを活かした建築デザインのプロセス』開 達也 氏

BIMで変わる建築デザインの最前線

設計から維持管理まで、生産性を飛躍的に高めるBIM。その“本当の使い方”とは？

徳島で長年BIMを実践してきた開建築設計事務所・開様が、住宅など小規模建築を中心に、プランニング、環境シミュレーション、ビジュアライゼーション、情報を活かした実施設計まで、BIMを最大限に活かす建築デザインのプロセスを紹介します。

全国ロードショー東京 詳細 :https://www.graphisoft.com/jp/open-events/roadshow/tokyo-26q1建築設計事務所におススメ！

開催日：2026年3月6日（金）

14:00-16:30（受付時間13:30～）

会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス / Room F

定員：90名

ゲスト講演：

『BIM図面審査の超基本 / 荒川 暁郎 氏』

「BIM図面審査、何から始める？」その疑問に答えます。

4月スタートのBIM図面審査に向けて、制度の考え方から申請手順までを基礎から解説。

確認申請用CDE「ArchSync」を使った実務の流れも紹介し、設計者の不安をスッキリ解消します。これからのBIM時代に備える、最初の一歩に。

『BIM図面審査はArchicadで即対応 / 三戸 景 氏』

BIM図面審査、Archicadなら“今すぐ対応”。

いよいよ始まる確認申請のBIM図面審査。

入出力基準をクリアする最適なプロジェクトモデルは、Archicadでどう作る？

サンプルモデルを使って、実務でそのまま使えるノウハウを分かりやすく解説します。

大阪・東京会場のちらしはこちらからダウンロードいただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d47988-21-51133c1716bbdb35fea468c86a4b2d1a.pdf

【BIMソフトArchicadについて】

近春から、デジタルデータによる建築確認申請が本格的に始動します。それに伴い、設計実務におけるBIM対応は、これまで以上に重要なテーマとなっています。Archicadは、国土交通省が求める BIM図面審査のすべての項目に対応しており、これからの制度対応や実務運用においても、安心してご活用いただけるBIMソフトです。

まだBIM導入を検討中の小規模設計事務所や個人設計者の方にとっても、実務に即した形でBIMを取り入れるための有力な選択肢となるでしょう。全国ロードショーは、Archicadユーザーの生の声を直接聞くことができる無料イベントです。BIMの最新情報や業界動向を、ぜひ会場で体感してみてください。