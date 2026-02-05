【鉄道ファン必見】近鉄新ビスカターA編成・昭和の名車がアクリル模型で登場！珍しい連接台車の形状は一見の価値あり。煌めく模型「３Dアクデン」シリーズで販売開始

渡辺車輌工業株式会社

渡辺車輌工業株式会社（本社：大阪府寝屋川市 代表取締役：浅井輝明）は創業以来68年にわたり鉄道車両の清掃事業を通じて電車と深く関わってきた経験を活かし、日本初のアクリル製立体鉄道模型の組立てキット「３Dアクデン」を展開しております。2024年の発売以来、京阪電車シリーズ「特急8000系」や「3000系」が鉄道ファンから高い評価を得ており、近鉄「ひのとり」「８A系」JR新幹線「923形ドクターイエロー」、「500系のぞみ」などの商品化を経てこの度、昭和時代に活躍した近鉄「10100系新ビスタカーA編成」3両セットの販売を開始しました。

「３Dアクデン」はガラスより透明度が高いアクリル板に実車両を忠実に再現したCG画像をプリントし、複数のパーツを組み立てることで立体的な鉄道模型を完成させるキットです。従来のプラスチック模型や平面的なアクリルスタンドとは異なり窓辺やLEDライトの光が透過・反射してキラキラと輝くのが最大の特徴。まるで「アクリルケースの中に高級模型が入っている」ような美しい仕上がりで、走行させるのではなく「飾って楽しむ」新感覚のインテリア鉄道模型として注目を集めています。

実車図面・写真・動画を基に何度も修正を重ねたデザインにより屋根上や床下機器などの細部まで精巧に表現。自身で組み立てる過程で愛着が湧き、完成後はクリスタル細工のような煌めくインテリアとしてデスクや棚を華やかに彩ります。小鉄（鉄道が大好きな子供）から大人ファン、女性層、インバウンド観光客まで幅広い層に喜ばれ、価値あるギフトとしても最適です。

～DATA～

1959年から1963年にかけて製造された近畿日本鉄道の特急車両で、30000系ビスタカーが登場してからは「ビスタカーII世」とも呼称された。両端の2両は電動車で、中間車両は2階建てとなっており両端車と中間車の連結部に連接台車がある3車体連接車となっている。A編成は上本町（大阪）側車両の運転台が流線形になっており、名古屋側車両の運転台は貫通型となっている。後継車両30000系ビスタカーの登場により1979年に最後の編成が引退したが、懐かしむ鉄道ファンが多い車両である。

実用新案登録済（第3245062号）、「３Dアクデン」商標登録取得済

各車両は公式許諾取得済で信頼性も抜群。レビューでは「光の美しさが圧巻」「価格以上の価値がある」と高評価を頂いております。

滋賀県大津沿線をイメージした風景台座（石山坂本線）京阪本線（大阪～京都）沿線名所の風景台座京阪本線風景台座に名所最寄り駅の「駅名標」を6個付属

イメージイメージ京阪600形商品広告京阪600形商品広告

【新商品概要】

・製品名：３Ｄアクデン

・特徴：立体組立てキット（アクリル製）連結可能で編成を再現。光を通す透明感で様々な表情を楽し める

・材質：アクリル

・価格：5,900円（税別）

・発売状況：2026年２月３日販売開始

・販売場所：公式サイト「アクフォト」3Dアクデン https://ac-photo.jp/

実店舗：駅鉄ポップショップ（新大阪店）、京阪もより市三条のれん街店、OICYビレッ ジ（京都・伏見稲荷）、ふるさと納税（寝屋川市）返礼品

・公式SNS：Instagram→＠3dakuden

X→@3dacden

【会社概要】

所在地：大阪府寝屋川市出雲町8-19

代表者：浅井 輝明

創業：昭和33年12月

事業内容：鉄道車両清掃・バス車両清掃他、建屋清掃、営繕業務、土産品の開発・製造・販売（京都和束町）、アクリル商品の開発・サンプル製造販売

設立：昭和33年12月 創業68年

主な事業：京阪電車の清掃及び広告脱着・京阪バス・京阪グループの商業施設の清掃・建設業・お土産品の開発・製造・販売（京都和束）・アクリル商品の開発・サンプル製造・販売他

HP: https://www.watanabe-sharyo.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

渡辺車輌工業（株） ※担当 浅井知子

大阪府寝屋川市出雲町8-19

TEL：072-821-6928（平日8:30～17:30）

e-mail：honsha2@watanabe-sharyo.co.jp

製品サイト:https://ac-photo.jp/