【数量限定で全国最速先行発売！】「インナーファッション」へ進化した『tu-hacci』トレンド発信地 新宿・ルミネ2にてPOPUP SHOP開催決定
株式会社Water Air（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』は2026年2月15日（日）～2月25日（水）までの期間限定で、ルミネ新宿 ルミネ2（東京・新宿）2FにてPOPUP SHOPをオープンいたします。
本イベントでは、機能性とファッション性を融合させた新カテゴリー「インナーファッション」へのブランド進化を体現し、その世界観を象徴するアイテムを先行発売いたします。
昨今の世界的ファッショントレンドとして「見せるインナー」が注目を集めているといった背景を受け、『tu-hacci』はブランドのあり方を従来の「インナーブランド」から現代のニーズに即した「インナーファッションブランド」へと進化させます。
私たちが提唱する「インナーファッション」とは、『tu-hacci』が培ってきたインナー技術（補正力・機能性・フィット力・着心地）はそのままに、おしゃれさを兼ね備え、ファッションとして成立する新たな「魅せるインナー」の形です。
今回のPOPUP SHOPの舞台は、トレンドファッションの聖地である「ルミネ新宿 ルミネ2」。 ここを開催地に選んだのは、単なる商品販売の場としてではなく、『tu-hacci』が提案する「インナーファッション」という新しい価値観を、ファッション感度の高い女性たちに直接体験していただきたいという強い想いがあるからです。過去に同施設で開催したPOPUP SHOPでは、入場制限が発生するほど大きな反響をいただきました。3回目となる今回は、その期待に応えるべく過去最大規模のラインナップをご用意。「トレンドの発信地」と「ブランドの進化」が融合する特別な空間で、皆様をお迎えいたします。
■POPUP SHOP限定先行発売商品
今回はこれまでのPOPUP SHOPよりさらにファッションアイテムのラインナップが充実。
新作ランジェリーも、もちろんご用意しております。
数量限定の新作商品の数々を実際に手に取り、試着ができるのはこの期間のルミネ新宿だけとなります。
そんな《POPUP SHOP限定》先行発売商品を、一部ご紹介いたします。
ブラを超えた、新しい選択 《MORNING ROUTINE BRA ON Fashion》シリーズ
『tu-hacci』で人気No.1のノンワイヤーブラシリーズ《MORNING ROUTINE BRA》の補正機能はそのままに、ファッション要素を強化した新作が登場！
◆チョーカー付きデニムモーニングルーティンハーフトップ
デニム素材を使用し、ジャケットを羽織ったスタイリングはもちろん、透け感のあるトップスのインナーとしてもおしゃれに着こなせます。
価格：\4,980
カラー：ブラックデニム、インディゴデニム、インディゴデニム/白ステッチ、トープデニム/白ステッチ
◆肩紐リボンモーニングルーティンブラトップ
肩紐には存在感のある太リボンモチーフを採用。オフショルダーニットやカーディガンとのレイヤードスタイルとも好相性で、シーズンを問わず活躍する一着です。
価格：\4,980
カラー：ブラック×ブラック、ブラック×アイボリー、ブラック×ブラウン、アイボリー×アイボリー、アイボリー×ブラック
着るだけ、ふっくらI字谷間《Leene》シリーズ
◆チューリップレースブラ＆ショーツ
人気の谷間メイクブラ《Leene》から、春らしいチューリップをあしらったレースデザインが登場。
L字構造による安定感で、長時間の着用でもストレスフリーな着け心地です。
セット価格：\5,660～
カラー：アイボリー、スモークブルー、ピンク
あなたの悩みに、ぷにっとフィット。New シリーズ《ぷにぷにブラ》
ノンワイヤーでも、デコルテをふっくらと魅せる新シリーズ。体型に寄り添う「ぷにぷに」とした触感のパッドが、自分らしく過ごす日々を、やさしく底上げします。
◆リボンレースブラ＆ショーツ
肌側の段差をなくした新型モールドが、バストに吸い付くように密着。動いても美しいシルエットをキープします。
セット価格：\5,560～
カラー：チャコールグレー、ピンクベージュ、ミント、ピンク
◆リリィレースブラ＆ショーツ
～アールヌーヴォー調の流れるような曲線デザインが特徴。上品で大人のフェミニンフェミニンランジェリーです。
セット価格：\6,360～
カラー：リーフリリィ、アンティークリリィ、ロゼリリィ、ミッドナイトリリィ
他にも新作ファッションアイテムや新作ルームウェアも発売予定となっております。
■豪華ノベルティ
ツーハッチの日Weekコラボの開催を記念し、特別なプレゼントをご用意しました。
【2/15(日) 初日限定プレゼント】
税込\5,000以上（先着100名）： 履いて寝るだけで潤う「かかとケアソックス」
【2/15(日) から先着プレゼント】
税込\12,000以上（なくなり次第終了）： ルームウェアと相性抜群「着る毛布」
その他にも嬉しい特典を多数ご用意しております。ぜひお早めにお越しください。
Instagramでは最新のPOPUP情報を配信しております。
ぜひフォローして最新情報をご確認ください！
Instagram：https://www.instagram.com/tu_hacci/ 《@tu_hacci》
■POPUP SHOP概要
スケジュール
期間：2026年2月15日(日)～2月25日(水)
営業時間：11:00～21:00
※館の営業時間に準ずる
場所：ルミネ新宿 ルミネ2(東京・新宿)2F gallery2
住所：東京都新宿区新宿3-38-2
詳細
URL：https://x.gd/OPOLX
tu-hacciについて
ブランドコンセプト
Enrich your life.
「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。
tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。
【公式】tu-hacciオフィシャルサイト
https://www.tu-hacci.co.jp/
【公式SNS】
LINE：@tu_hacci
Instagram：@tu_hacci
X（旧Twitter）：＠tu_hacci
tiktok：@tu_hacci_official
Threads：@tu_hacci
【会社概要】
株式会社Water Air（ https://waterair.jp/ ）
本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19
事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売