「経費の線引きが分からない」「誰に聞けばいいのかわからない」 確定申告に悩む不動産オーナーは8割に。 税理士への依頼意向は高いが、47.3%が″探し方″で断念

アセットテクノロジー株式会社

不動産テクノロジーを活用した投資用不動産の提案・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮本泰光 以下：アセットテクノロジー）は、賃貸物件（アパート・マンション・戸建て等）を1棟以上所有しており、不動産収入に関する確定申告を行ったことがある方253名を対象に、不動産オーナーの確定申告に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

- 01｜不動産オーナーの約8割が確定申告に「分かりづらさ・不安」を実感、「経費として計上できる範囲が分かりづらい」が58.5%で最多- 02｜税理士への依頼希望者の47.3%が「どの税理士に頼めばいいか分からない」と回答、専門家へのアクセスに課題- 03｜管理会社経由の税理士紹介サービス、72.0%が「利用したい」と回答

本調査のダウンロードはこちら：https://assettech.co.jp/download/20260203/

■調査概要

- 調査名称：不動産オーナーの確定申告に関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年1月22日～同年1月26日- 有効回答：賃貸物件（アパート・マンション・戸建て等）を1棟以上所有しており、不動産収入に関する確定申告を行ったことがある方253名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「アセットテクノロジー」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://assettech.co.jp/

■不動産オーナーの約7割（74.7%）が、確定申告に「負担を感じている」と回答

「Q1. あなたは、不動産収入に関する確定申告について、負担を感じていますか。」（n=253）と質問したところ、「非常に負担を感じている」が26.5%、「やや負担を感じている」が48.2%という回答となりました。

Q1. あなたは、不動産収入に関する確定申告について、負担を感じていますか。

・非常に負担を感じている：26.5%

・やや負担を感じている：48.2%

・あまり負担を感じていない：19.4%

・全く負担を感じていない：5.1%

・わからない/答えられない：0.8%

■不動産オーナーが負担を感じる作業、「経費の仕分け・分類」が58.7%でトップ、「領収書整理」「減価償却費の計算」も上位に

「Q2. Q1で「非常に負担を感じている」「やや負担を感じている」と回答した方にお聞きします。確定申告において、負担を感じている作業を教えてください。（複数回答）」（n=189）と質問したところ、「経費の仕分け・分類」が58.7%、「領収書やレシートの整理・保管」が42.3%、「減価償却費の計算」が40.7%という回答となりました。

Q2. Q1で「非常に負担を感じている」「やや負担を感じている」と回答した方にお聞きします。確定申告において、負担を感じている作業を教えてください。（複数回答）

・経費の仕分け・分類：58.7%

・領収書やレシートの整理・保管：42.3%

・減価償却費の計算：40.7%

・収支の記録・帳簿作成：39.2%

・必要書類の収集・準備：38.1%

・申告書類の作成・記入：36.0%

・税制や控除の理解：33.3%

・申告期限に間に合わせること：24.3%

・確定申告ソフトやe-Taxの操作：14.3%

・その他：0.5%

・わからない/答えられない：0.0%

■不動産収入の確定申告、約8割が「分かりづらい・不安」を実感

「Q3. 不動産収入に関する確定申告において、分かりづらい・不安だと感じることはありますか。」（n=253）と質問したところ、「非常に感じる」が25.7%、「やや感じる」が53.4%という回答となりました。

Q3. 不動産収入に関する確定申告において、分かりづらい・不安だと感じることはありますか。

・非常に感じる：25.7%

・やや感じる：53.4%

・あまり感じない：17.4%

・全く感じない：2.8%

・わからない/答えられない：0.8%

■確定申告の不安、「経費として計上できる範囲が分かりづらい」が58.5%で最多

「Q4. Q3で「非常に感じる」「やや感じる」と回答した方にお聞きします。確定申告において、分かりづらい・不安だと感じる点を教えてください。（複数回答）」（n=200）と質問したところ、「経費として計上できる範囲が分かりづらい」が58.5%、「減価償却の仕組みや計算方法が分かりづらい」が45.0%、「計算や記載にミスがないか不安」が40.5%という回答となりました。

Q4. Q3で「非常に感じる」「やや感じる」と回答した方にお聞きします。確定申告において、分かりづらい・不安だと感じる点を教えてください。（複数回答）

・経費として計上できる範囲が分かりづらい：58.5%

・減価償却の仕組みや計算方法が分かりづらい：45.0%

・計算や記載にミスがないか不安：40.5%

・節税対策が十分にできているか分からない：39.0%

・税制改正に対応できているか不安：30.0%

・税務調査が入った場合に対応できるか不安：23.5%

・青色申告と白色申告の違いや選び方が分かりづらい：22.0%

・修繕費と資本的支出の区別が分かりづらい：19.5%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：1.0%

■不動産オーナーの収支管理方法、「管理会社から届く明細をそのまま保管」が22.9%で最多、Excel・紙での管理も各2割超

「Q5. あなたは、不動産収入に関する収支データ（家賃収入・経費・修繕費等）を、どのように管理していますか。最もあてはまるものを選択してください。」（n=253）と質問したところ、「管理会社から届く明細をそのまま保管している」が22.9%、「Excelやスプレッドシートで管理している」が21.7%、「紙の帳簿やノートで管理している」が21.3%という回答となりました。

Q5. あなたは、不動産収入に関する収支データ（家賃収入・経費・修繕費等）を、どのように管理していますか。最もあてはまるものを選択してください。

・管理会社から届く明細をそのまま保管している：22.9%

・Excelやスプレッドシートで管理している：21.7%

・紙の帳簿やノートで管理している：21.3%

・専用の不動産管理アプリやソフトで一元管理している：17.0%

・特に整理せず、確定申告時にまとめて対応している：9.5%

・税理士に全て任せている：4.7%

・その他：0.8%

・わからない/答えられない：2.0%

■81.8%の不動産オーナーが確定申告を「専門家に依頼したい」と回答

「Q6. Q5で「税理士に全て任せている」「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。あなたは、不動産収入に関する確定申告を、税理士などの専門家に依頼したいと思ったことはありますか。」（n=236）と質問したところ、「依頼したいと思い、実際に依頼したことがある」が42.4%、「依頼したいと思ったが、依頼したことはない」が39.4%という回答となりました。

Q6. Q5で「税理士に全て任せている」「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。あなたは、不動産収入に関する確定申告を、税理士などの専門家に依頼したいと思ったことはありますか。

・依頼したいと思い、実際に依頼したことがある：42.4%

・依頼したいと思ったが、依頼したことはない：39.4%

・依頼したいと思ったことはない：17.8%

・わからない/答えられない：0.4%

■税理士への依頼を断念した理由、「どの税理士に頼めばいいか分からなかった」が47.3%と突出

「Q7. Q6で「依頼したいと思ったが、依頼したことはない」と回答した方にお聞きします。税理士に依頼しなかった理由を教えてください。（複数回答）」（n=93）と質問したところ、「どの税理士に頼めばいいか分からなかったから」が47.3%、「自分でできる範囲だと思ったから」が36.6%、「不動産に詳しい税理士を見つけられなかったから」が34.4%という回答となりました。

Q7. Q6で「依頼したいと思ったが、依頼したことはない」と回答した方にお聞きします。税理士に依頼しなかった理由を教えてください。（複数回答）

・どの税理士に頼めばいいか分からなかったから：47.3%

・自分でできる範囲だと思ったから：36.6%

・不動産に詳しい税理士を見つけられなかったから：34.4%

・依頼する手続きが面倒だと感じたから：26.9%

・費用が高いと感じたから：24.7%

・確定申告の時期に税理士が忙しく、対応してもらえなかったから：5.4%

・個人情報や収支を他人に見せることに抵抗があったから：5.4%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■不動産オーナーの72.0%が、管理会社経由で提携税理士に確定申告を依頼できるサービスを「利用したい」と回答

「Q8. 不動産の管理会社経由で、提携税理士に確定申告を依頼できるサービスがあれば、利用したいと思いますか。」（n=253）と質問したところ、「非常に利用したい」が27.7%、「やや利用したい」が44.3%という回答となりました。

Q8. 不動産の管理会社経由で、提携税理士に確定申告を依頼できるサービスがあれば、利用したいと思いますか。

・非常に利用したい：27.7%

・やや利用したい：44.3%

・あまり利用したいと思わない：14.6%

・全く利用したいと思わない：7.9%

・わからない/答えられない：5.5%

■管理会社経由の税理士紹介サービス、魅力は「不動産に詳しい税理士を紹介してもらえる」が52.7%で最多

「Q9. Q8で「非常に利用したい」「やや利用したい」と回答した方にお聞きします。管理会社経由で税理士に依頼できるサービスに魅力を感じる理由を教えてください。（複数回答）」（n=182）と質問したところ、「不動産に詳しい税理士を紹介してもらえるから」が52.7%、「管理会社との信頼関係があるので安心できるから」が44.0%、「自分で税理士を探す手間が省けるから」が40.7%という回答となりました。

Q9. Q8で「非常に利用したい」「やや利用したい」と回答した方にお聞きします。管理会社経由で税理士に依頼できるサービスに魅力を感じる理由を教えてください。（複数回答）

・不動産に詳しい税理士を紹介してもらえるから：52.7%

・管理会社との信頼関係があるので安心できるから：44.0%

・自分で税理士を探す手間が省けるから：40.7%

・管理会社が物件情報を把握しているので、説明の手間が省けるから：39.6%

・提携価格で費用を抑えられそうだから：29.7%

・確定申告以外の相談もまとめてできそうだから：18.7%

・収支データの連携がスムーズにできそうだから：16.5%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：0.5%

■不動産オーナーの約8割が「収支データを一元管理できるアプリを利用したい」と回答

「Q10. 不動産の収支データ（家賃収入・経費・修繕費等）を管理会社のアプリで一元管理でき、確定申告にも活用できるサービスがあれば、利用したいと思いますか。」（n=253）と質問したところ、「非常に利用したい」が28.1%、「やや利用したい」が48.2%という回答となりました。

Q10. 不動産の収支データ（家賃収入・経費・修繕費等）を管理会社のアプリで一元管理でき、確定申告にも活用できるサービスがあれば、利用したいと思いますか。

・非常に利用したい：28.1%

・やや利用したい：48.2%

・あまり利用したいと思わない：13.0%

・全く利用したいと思わない：6.7%

・わからない/答えられない：4.0%

■まとめ

今回は、賃貸物件を1棟以上所有し不動産収入に関する確定申告を行ったことがある方253名を対象に、不動産オーナーの確定申告に関する実態調査を実施しました。その結果、約8割が確定申告に「分かりづらさ・不安」を感じており、税理士に依頼したいと思いながらも「どの税理士に頼めばいいか分からない」ことが最大の障壁となっていることが明らかになりました。

まず、確定申告に負担を感じている人は74.7%に達し、負担を感じる作業では「経費の仕分け・分類」（58.7%）が最多でした。分かりづらさ・不安を感じる点では「経費として計上できる範囲」（58.5%）がトップとなり、「減価償却の仕組みや計算方法」（45.0%）が続きます。税理士への依頼意向については、「依頼したいと思ったが、依頼したことはない」が39.4%存在し、その理由として「どの税理士に頼めばいいか分からなかったから」（47.3%）が最多でした。一方、管理会社経由で税理士に依頼できるサービスへの利用意向は72.0%、収支データを一元管理できるアプリへの利用意向は76.3%に上りました。

今回の調査では、不動産オーナーの多くが確定申告に課題を抱えながらも、専門家への依頼に踏み切れていない実態が浮き彫りになりました。費用面よりも「税理士の探し方が分からない」という接点の問題が最大の障壁となっており、管理会社と税理士の連携による分かりやすいサポート体制の構築が求められます。

本調査のダウンロードはこちら：https://assettech.co.jp/download/20260203/

■アセットテクノロジーの税務サポートについて

本調査で明らかになった「税理士への依頼方法が分からない」という課題に対し、アセットテクノロジーでは不動産に精通した税理士事務所と提携し、オーナー様の確定申告をワンストップでサポートしています。物件管理から確定申告まで、まとめてお任せいただけます。

▶︎ 税理士事務所との業務提携に関するプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000108949.html

■不動産管理のお悩みに関する様々なソリューションを提案する「アセットテクノロジー」

賃貸管理業を通じて、オーナー様の人生を豊かにすることを使命に、私たちアセットテクノロジーは、物件の賃貸管理サービスを提供する会社です。

質の高い賃貸管理サービスとコストパフォーマンスで、オーナー様や入居者様に満足頂き、賃貸業務の領域におけるオーナー様の利益の最大化を目指していきます。

詳しくはこちら：https://assettech.co.jp/

■会社概要

会社名 ：アセットテクノロジー株式会社

代表者 ：代表取締役 宮本泰光

所在地 ：〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番7号

VPO本町セントラル 9階

事業内容：・不動産賃貸管理業

・内装、リフォーム、リノベーション業

・不動産売買仲介業

・不動産コンサルティング

・損害保険代理業

・建物管理業

・海外不動産業

URL ：https://assettech.co.jp/

運営メディア：エンマネ(https://enmone.jp/)

公式Instagramアカウント

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.instagram.com/asset.technology/)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社(https://www.instagram.com/enmone.jp/)

公式Yotubeチャンネル

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.youtube.com/@assettechnology)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社-不動産のプロが語るリアル資産術(https://www.youtube.com/channel/UCLDApga8wXBzlKS-hqk5xDA)