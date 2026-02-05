スタスタApps、アプリ内「お問い合わせフォーム」を新設-退会手続きも画面上で完結

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、スタスタApps内で完結する「お問い合わせフォーム」を新設し、あわせて「退会（アカウント削除）」手続きを画面上で行えるようにしました。2026年2月5日より提供開始します。

お問い合わせフォーム

▼お問い合わせフォーム

【１】アップデートの概要

今回のアップデートは、主に次の2点です。

- スタスタApps専用の「お問い合わせフォーム」を新設- 「退会希望」の手続きをセルフで完結できるよう自動化

【２】背景：問い合わせ窓口の分散と、サイト外遷移の課題

これまでスタスタAppsでは、会社Webサイトのフォームへ遷移してお問い合わせいただく導線となっていました。

また、問い合わせ窓口として質問用LINEや開発者のSNS等も用意していましたが、サービス利用者の増加に伴い、問い合わせ窓口が分散しやすい状況も生まれていました。

そこで今回、スタスタApps専用の問い合わせ窓口をアプリ内に設け、学習中・採点中でも迷わず問い合わせができる導線へ改善しました。

【３】アプリ内「お問い合わせフォーム」：ログイン中はメール入力不要、ゲストも利用可能

スタスタApps内にお問い合わせフォームを新設したことで、アプリを離脱せずに、そのまま問い合わせ・不具合報告が可能になりました。

- ログインユーザー：会員のメールアドレスが自動入力され、入力の手間が減ります- ゲストユーザー：メールアドレスを入力して問い合わせが可能です

お問い合わせ種別（例）

- サービスについて- お支払いについて- 不具合報告- アカウントについて- その他- 退会希望問い合わせフォームの問い合わせ種別

【４】退会手続きの自動化：問い合わせ→手動対応から、画面上でのセルフ手続きへ

これまで「退会希望」は、メール等でご連絡いただいた後にスタッフが手動でアカウント削除を行う運用でした。

今回のアップデートにより、ログインした状態でお問い合わせフォームの「退会希望」を選択すると、画面上で注意事項を確認したうえで退会手続きができるようになりました。

退会時の注意事項（画面表示）

- 退会するとログイン不可となります- 履歴は参照できません- 復元はできません

また、Plus（有料）をご利用中の場合は、先に「支払い管理」から解約手続きが必要です。

解約が完了していない場合、画面上で案内が表示され、退会処理は実行できません。

【５】ご利用方法

退会希望の手続き画面

お問い合わせフォームは以下よりご利用いただけます。

https://apps.studystudio.jp/contact

※通常は2～3営業日以内にご返信します。

お問い合わせフォームを見る :https://apps.studystudio.jp/contact

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp/contents/live_eiken

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上