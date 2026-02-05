「若者」でも「シニア」でもない、人生の転換期を迎える″そろこれ世代″に向けた週末イベント「そろそろこれから作戦会議」を東京都北区にて2月27日～3月1日開催

一般社団法人公共とデザイン

一般社団法人公共とデザイン（東京都渋谷区、共同代表：石塚理華・川地真史・富樫重太）は、東京都北区しごと連携担当課と共催で、50～70歳前後の人生の転換期を迎える世代を対象としたイベント「そろそろこれから作戦会議」を2026年2月27日（金）～3月1日（日）の3日間、東京都北区十条にある公共施設「ジェイトエル」にて開催いたします。

「そろこれ世代」とは？──人生の"あいだ"を生きる世代への呼びかけ

「若者ではない、でもまだ“シニア”と呼ばれることに違和感がある」

「退職後の暮らしを想像する時間がない」

「子育てもおわり一段落。これから何をしよう？」

「今さら方向転換ってアリ？」

仕事や子育てなどに日々追われる時期と本格的な老いの時期の「あいだ」は、これからの人生をじっくりと選び直すことのできる転換期でもあります。



しかし、この時期にはこれまで名前がなく、光が当たることもありませんでした。

本イベントではそんな”あいだ”の時期であるみなさんを、そろそろこれから世代（＝そろこれ世代）と呼んでみることにしました。

「そろそろこれから作戦会議」では、これまで自分が積み重ねてきたもの、身体やまわりの環境変化にあらためて目を向け、自分らしい「そろそろこれから」を想像するきっかけの場を目指します。

＜主なプログラム＞

■ トークイベント：先輩たちから「そろそろこれから」を学ぶ【予約優先】

※各回定員20名。予約優先、当日空席がある場合はご参加いただけます。

▶ トークイベント予約： https://logoform.jp/form/VNHo/1414764

楠木 新氏（文筆家／ビジネス評論家）

テーマ：「そろそろこれからの"定年後"」

日時：2月28日（土）14:00～15:30



1954年神戸市生まれ。大学卒業後、生命保険会社に入社。50歳から勤務と並行して執筆や講演に取り組む。2015年定年退職。2018～22年神戸松蔭女子学院大学教授。25万部超えのベストセラー『定年後』（中公新書）ほか著書多数

広瀬 裕子氏（エッセイスト／設計事務所共同代表／空間デザイナー・ディレクター）

テーマ：「そろそろこれからの"あたらしい私"」

日時：3月1日（日）14:00～15:30



東京、葉山、鎌倉、瀬戸内を経て、2023年から再び東京在住。現在は、執筆の傍ら、商業施設、住宅の空間設計のデレクションにも携わる。

最新刊『60歳からあたらしい私』(扶桑社)等。 Instagram：@yukohirose19

■ブース：「じぶん史新聞づくり」ワークショップ【予約優先】

これまでの人生を、少し立ち止まって振り返ってみませんか。思い出を話しているうちに、「これ、やってみたいな」が浮かんでくることがあります。お話しした内容は生成AIで「じぶん史新聞」にしてお渡しします。

実施日時（各回９０分）：

2月28日（土）10:30～12:00 / 16:00～17:30

3月1日（日）10:30～12:00 / 16:00～17:30

※各回定員10名



▶ じぶん史新聞ブース予約： https://logoform.jp/form/VNHo/1413952

■ブース：「たよログ」づくり

「頼れる人がいると安心する」「頼ってもらえるとなんだか嬉しいかも」

一人ひとりの「頼り・頼られエピソード」を共有しながら、それらを集めた「たよログ」を作っていくブースです。あなたのちょっとしたエピソードをひとつ、教えてください。

■ ブース：「わたしたちのサブスキル図鑑」

仕事や暮らしだけでは語りきれない、あなたの経験や積み重ねに目を向けるブースです。料理、段取り、気配り、調べもの、話を聞くこと。長年やってきた日常の中に眠る「得意かも」を言葉にし、共有しながら、「もしももうひとつ仕事を持つなら？」をゆるやかに妄想します。

■ ブース：「そろこれラジオ」（公開収録）

会場の一角で、ゆるやかなラジオを収録しています。そろそろこれからを考える世代の日常や本音を、静かに語る時間。ふらっと聞くだけでも、マイクの前に座って話してみてもOK。匿名のお便り参加もできます。

イベント概要

日時：2026年2月27日（金）18:30～20:00 / 2月28日（土）・3月1日（日）10:00～18:00

会場： ジェイトエル （東京都北区上十条2-27-1ジェイトモール３階）

対象： 北区在住・在勤・在学の50代～70代の方、内容に関心がある方

参加費： 無料（入退場自由）

予約： 一部コンテンツは予約優先

申込締切： 2026年2月20日（金）

主催： 東京都北区しごと連携担当課・一般社団法人公共とデザイン

■関連情報

東京都北区公式サイト： https://www.city.kita.lg.jp/city-information/policy/1018355/1011917/1020085/1025258.html

Instagram（Kita-ku Design研究所）： https://www.instagram.com/kitaku_design_lab/(https://www.instagram.com/kitaku_design_lab/)

トークイベント予約： https://logoform.jp/form/VNHo/1414764

じぶん史新聞ブース予約： https://logoform.jp/form/VNHo/1413952

本事業は、デザイン思考推進の取り組み「Kita-ku Design 研究所」の活動の一環として、高齢福祉課・長寿支援課・介護保険課と連携し、実施しています。

▶ デザイン思考推進の取組みについて： https://www.city.kita.lg.jp/city-information/policy/1018355/1011917/1020085/1019670.html

一般社団法人公共とデザインについて

一般社団法人公共とデザイン

公共とデザインは「多様なわたしたちによる公共」を目指し、企業・自治体・共同体と実験を共創するソーシャルイノベーション・スタジオです。



住民との協働や生活者起点のリサーチ、実験やワークショップ等に基づく事業創出など、社会課題の当事者との協働からの民主的社会環境（クリエイティブデモクラシー）の創出に取り組んでいます。わたしたちは、ソーシャル・イノベーションのためのデザインを通じて、社会課題の当事者が望ましさを描くことに軸足を起きながら、多様な他者としての行政や専門家が既存の社会構造・ルール・慣習などを見つめ直し、各人が価値観を上塗りしながら新しい活動が生み出されることを支援しています。著書に『クリエイティブデモクラシー』（BNN出版）。



サイト：https://publicanddesign.studio/

【問い合わせ先】

一般社団法人公共とデザイン そろそろこれから作戦会議運営事務局：info@publicanddesign.org