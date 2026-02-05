株式会社インフキュリオンが組織タスク実行支援SaaS『コンプル』を導入。シンプルな操作性で一気に浸透。期日超過が10分の1に激減。

株式会社ThinQ Healthcare

株式会社ThinQ Healthcare（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉 昌司）は、株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：丸山 弘毅）に、組織タスク実行支援SaaSコンプルが導入されたことをお知らせします。

導入の背景

コンプル導入前は、当社では急成長に伴う組織拡大が続いており、それに比例して社内の依頼事項や管理工数も一時的に増大していました。従来はSlackとGoogleスプレッドシートで依頼管理を行っていましたが、未対応者の抽出や個別DM、上司経由のリマインドなど、手動での催促が煩雑でした。また、依頼を受ける側も様々なChannelで依頼を受けるため把握しづらく、タスクが埋もれて気づかない状況が頻発していました。これらを解消するためにコンプルが導入されました。

【導入前の課題】

・未対応者への対応依頼を1名ずつ行うことが催促担当者にとって負担であり、さらに未対応者の上司や多忙な未対応者へのリマインドには心理的負担もあった

・様々なChannelで対応依頼を未対応者は受けるため、どこでどんな依頼を未対応者が受けているのかリマインド担当者は把握しづらかった

・対応依頼がSlack内で埋もれてしまい、未対応者は気づかない状況が頻発していた

導入の決め手

・ マニュアルを見なくても使える直感的な操作性で、利用浸透率向上が期待できた

・依頼を受ける側にも価値があり、依頼文章が端的でわかりやすくタスクを受ける側にもメリットがあった

・導入前に端的に価値を認識でき、リマインド工数が減ることが目に見えてわかった

導入後の効果

・リマインドはほぼ全て自動で完結するようになり、未対応者の洗い出しやリマインド、未対応者の上司への声がけなどを行うことはほぼなくなった

・期日超過人数が、導入前の10分の1程度に激減

・依頼を受ける側の従業員も、依頼内容がわかりやすくなるとともに、依頼内容が集約されることで、導入前に比して業務工数が削減された

コンプルに対して一言

リマインドなどの定型的な追跡業務は、付加価値の創出に繋がりにくく、精神的リソースを大きく消耗させる課題がありました。コンプルは単なる自動化ツールではなく、こうした個人の心理的負担を減らすための仕組みであると感じています。多くの企業様が、同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。

また、お会いしたThinQ Healthcareの皆様全員が、コンプルの提供価値を深く確信している姿にも感銘を受けました。その姿勢を見て、今後もプロダクトが健全に進化していくと確信できました。今後のさらなる発展を期待しています。

インタビュー協力：

取締役執行役員CFO 野上 健一 様

リスク・コンプライアンス本部コンプライアンス部マネジャー 関根 研詞 様

■事例インタビュー全文

https://cmpl.jp/cases/infcurion

■コンプルの解消する課題

『コンプル』は、社内でのタスク依頼やその催促に関わる業務を自動化するSaaSです。

従業員全員が以下のような依頼の「未対応をなくす」ために高いコストを支払っています。

・eラーニング受講

・評価目標提出

・組織サーベイの回答

・OSアップデート

・2段階認証の対応

・表彰式のノミネート

依頼をする従業員は、毎日Slackやメールでの催促業務に大幅な時間を浪費し、かつ「対応してくれないストレス」に頭を悩ませています。

対応する従業員は「様々な方法や場所で行われる依頼」を探すことや「長々として読みにくい依頼」を読み解くことに多くの時間を割かざるを得ません。

それを管理する上司は、上司からの連絡を受けないと動けない一部の従業員のために、「催促業務や対象者の洗い出し」などの、非生産的業務に時間を奪われています。

コンプルを利用することで、それらの課題を解消し、関わる全従業員の対応工数を大幅に削減可能です。コスト削減しながらも、より生産的な業務に従業員が集中出来る環境をつくります。

■コンプルの特徴

１.依頼からリマインドまで全自動

ワンクリックで依頼を完了。あとは締切に合わせて全自動でリマインドします。

リマインドは未対応の従業員にのみ「多すぎず少なすぎず、やる気が起きて、忘れない」最適なタイミングでリマインドするから、タスクを漏らさず対応可能です。

２.自動リマインドで動かなければ、組織力学を駆使してリマインド

締切を超えても未対応の従業員に、「上司と同僚に共有しながらリマインドを自動送信」します。

組織力学による圧力で、自動リマインドで対応しない従業員も即座にタスクを完了していきます。その間、上司や同僚に手間は一切かかりません。

３.依頼が自動的にタスク化され、一覧で表示

従業員への依頼が自動でタスク化され、一覧化。メールやチャットツールで探す手間がなくなります。

また、コンプルでの依頼は、シンプルで簡潔な依頼文となるため、スムーズなタスク着手が可能です。

■コンプルの実績

サービスのベータ版開始からの6ヶ月間で、国内を代表するグローバルメーカー様をはじめ累計400件以上のお引き合いを頂いています。

また、ThinQ Healthcareは上場企業「株式会社Speee」の100%子会社で、ISMSも取得しており、高い安全性のサービスが提供可能です。

特に従業員数が多い大規模組織にて自動化の効果を体感いただいており、以下のような数百万円のコスト削減や対応率100％の達成を実現しております。

【コンプルを便利にご利用いただけるお役割、ご部署】

業種問わず、以下のようなチームやご担当者様にご好評頂いております。

・経営企画系：特に全社のDXや業務効率化を推進する

・事業推進：営業推進系：主に事業のKPI改善を推進する

・管理部門系：情シス・労務・総務など多数の従業員にタスクを依頼する

■株式会社インフキュリオン 会社概要

社名 : 株式会社インフキュリオン

設立 : 2006年5月

所在地 : 東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

代表者 : 代表取締役社長CEO 丸山 弘毅

URL : https://infcurion.com/

■株式会社ThinQ Healthcare 会社概要

社名 : 株式会社ThinQ Healthcare

設立 : 2019年8月

所在地 : 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー35階

代表者 : 渡邉 昌司

URL : https://cmpl.jp/

株式会社ThinQ Healthcareは、株式会社Speee(本社:東京都港区、代表取締役:大塚 英樹、東証スタンダード市場:4499)の子会社です。