今年で創業70年を迎える味付ジンギスカンの老舗 “北海道名物 松尾ジンギスカン”が札幌市内７店舗目となる「札幌駅スクエア店」を3月28日（土）にオープン！

1956年の創業以来、味付ジンギスカンの製造と販売を行っている株式会社マツオ（本社：北海道滝川市、代表取締役：松尾吉洋）は、2026年3月28日（土）にJR札幌駅前のヒューリックスクエア2階に「松尾ジンギスカン 札幌駅スクエア店」をオープンいたします。

進化を続ける札幌中心部で味わう受け継がれる味。

「松尾ジンギスカン 札幌駅スクエア店」は、JR札幌駅地下直結の複合施設「ヒューリックスクエア札幌」内に位置し、地下鉄「さっぽろ駅」からも直結、JR札幌駅からは徒歩4分という好立地にあります。

各席仕切りのある落ち着いた雰囲気で楽しむジンギスカン。

既存店である札幌駅前店からは徒歩２分程度の近距離での出店ですが、オープンテラスをイメージした開放的な店づくりの札幌駅前店とは異なり「個々の空間で共有する瞬間」をテーマに仕切りのあるレイアウトで７テーブル、少人数から20名程度の小団体利用もできる席を５テーブル、そして接待や記念日などに最適な完全個室４テーブルと、さまざまなシーンに対応可能。ランチタイムは限定メニューもご用意しています。

創業70周年という重要な節目の年にふさわしい店舗として、搾りたての新鮮な果汁を使用したほんのり甘い秘伝のタレに漬け込まれた伝統の味を守りつつ、「ジンギスカンの新しい楽しみ方」を多くのお客様に お届けいたします。

店舗データ

気軽にお楽しみいただけるセットメニューもご用意しております直営店限定商品 味付ラムリブロースジンギスカン「肉は焼き、野菜は煮る」松尾ジンギスカン専用鍋滝川の自社牧場のムートンを使用した羊のオブジェが店頭でお出迎え仕切りのあるレイアウトの４名席を７テーブル最大26名で使用できる小団体スペース接待のご要望に対応する完全個室10名程度で利用できる個室

店名：松尾ジンギスカン 札幌駅スクエア店

所在地：北海道札幌市中央区北三条西3丁目1-44 ヒューリックスクエア札幌2階

アクセス：地下鉄「さっぽろ駅」直結／JR「札幌駅」地下通路徒歩4分

開店日：2026年３月28（土）

営業時間：ランチ 11:00～15:00 ／ ディナー 16:30～22:30

定休日：年中無休（年末年始は除く）

店舗電話番号：011-215-0229（3月1日より開通いたします。）

面積：202.79平方メートル （61.34坪）

席数：74席

公式WEB予約ページ :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014176601/36827松尾ジンギスカン公式HP :https://www.matsuo1956.jp/松尾ジンギスカンとは

北海道で1956年に創業した味付ジンギスカンのメーカーです。 北海道では老舗のジンギスカンメーカーとして、道産子にご支持いただいております。

滝川市の本店をはじめ、札幌市内、新千歳空港、東京都内（銀座・赤坂・新宿・渋谷・秋葉原）にレストランを展開しております。

店舗で地方発送も一部承っておりますが、通販であればお気軽にご購入が可能です。

ご家族やご友人、職場のみなさまとジンギスカン。 いつも笑顔の真ん中 松尾ジンギスカンをぜひご贔屓くださいませ。

直営店紹介

【北海道エリア】

・本店 北海道滝川市明神町3丁目5-12

・札幌駅前店 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1日本生命札幌ビルB1F

・札幌大通南1条店 北海道札幌市中央区南1条西4丁目16-1南舘ビル 1F

・札幌すすきの４・２店 北海道札幌市中央区南4条西2丁目11-7TOMORU 2F

・札幌宮の森店 北海道札幌市北4条西28丁目1-15スドウビル 1F

・札幌琴似店 北海道札幌市西区琴似1条1丁目1-20（鉄道高架下）

・札幌北19条東店 北海道札幌市東区北19条東8丁目3-2

・新千歳空港店 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル3F グルメワールド

・新千歳空港フードコート店 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル3F フードコート

【関東エリア】

・新宿三丁目店 東京都新宿区新宿3丁目5-3高山ランド会館 5F

・赤坂店 東京都港区赤坂4丁目3-6赤坂一ツ木通りビル B1F

・銀座店 東京都中央区銀座5丁目9-5チアーズ銀座2F

・秋葉原店 東京都千代田区外神田1丁目18-19BiTO AKIBA 5F

・渋谷パルコ店 東京都渋谷区宇田川町15-1渋谷パルコ7F