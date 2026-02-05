笹川保健財団が「ハンセン病問題に関するシンポジウム」にオープンバッジファクトリーを採用【株式会社インフォザイン】

株式会社インフォザインシンポジウムでは高校生も発表

教育とテクノロジーを融合させたEdTech分野でのDX支援を行う株式会社インフォザイン（所在地：東京都台東区、代表：村田 進）は、提供するオープンバッジ発行プラットフォーム「オープンバッジファクトリー」が、この度、公益財団法人 笹川保健財団（本部：東京都港区、会長：喜多 悦子、以下「笹川保健財団」）が2026年2月に開催する「ハンセン病問題に関するシンポジウム」の参加証明システムとして採用されたことをお知らせします。

2026年2月開催の「ハンセン病問題に関するシンポジウム」にて、会場およびオンライン参加者（約400～500名想定）を対象に、アンケート回答と連動した参加証明としてオープンバッジが発行されます。 バッジのデザインは、「尊厳・人権・共生を未来へつなぐ光」をテーマにインフォザインが制作。受け取った方が所有感を感じ、活動を誇れるようなデザインとしました。

笹川保健財団が厚生労働省から運営を受託している「国立ハンセン病資料館」は、ハンセン病問題に対する正しい知識の普及と、偏見・差別の解消を目的とした国の施設です。同館の来館者は現在、60代～70代が約6割を占めており、歴史を風化させないための「次世代（中高生・大学生）へのアプローチ」が課題となっていました。 この課題に対し、笹川保健財団は、教育機関や企業で導入が進むデジタル証明「オープンバッジ」に着目。若年層にとって親しみやすく、SNS等での共有も可能なデジタルツールを活用することで、学びの可視化と自発的な参加を促します。

◆ ハンセン病問題に関するシンポジウムについて

国立ハンセン病資料館

シンポジウムは、ハンセン病に対する正しい理解を深め、ハンセン病問題に対する偏見や差別がなくすべての人が「ともに生きる」より良い社会づくりに貢献することを目的に開催されます。

今年度は、宮城県仙台市から、現地開催とライブ配信によるハイブリッドでの開催となります。高校生・大学生による主体的な発表をはじめ、学校教育における取組、デジタルアーカイブを通じた社会的記憶の継承、国立療養所松丘保養園入所者の話など、多様な立場から「歴史を踏まえ、今なお残る偏見や差別と向き合いながら、未来に向けて何ができるのか」を考えます。

※会場参加者およびオンライン参加者を対象に、シンポジウム終了後にアンケートにご回答いただいた方へ、参加証明としてオープンバッジが発行されます。

■日時：2026年2月23日（月・祝）13時～16時00分

■お申し込み

https://forms.gle/ZnrGaU9dnAvh6q429

■詳しいプログラム内容は、こちらをご覧ください

https://www.shf.or.jp/information/26553

■主催

厚生労働省、法務省、文部科学省、全国人権擁護委員連合会

■お問い合わせ先

国立ハンセン病資料館内 ハンセン病シンポジウム事務局

電話：042-396-2909 （火～日 9:00-17:00）

メール： info＠nhdm.jp

● 「ハンセン病問題に関するシンポジウム」に関するお問い合わせ先

info＠nhdm.jp

◆ 公益財団法人 笹川保健財団について

笹川保健財団は、主にハンセン病対策や在宅看護の推進に取り組んでいる団体です。笹川保健財団が運営を受託されている「国立ハンセン病資料館」は、ハンセン病に対する正しい知識を広め、偏見・差別の解消、そして元患者・回復者とそのご家族の名誉回復を図ることを目的としています。

● 組織名：公益財団法人 笹川保健財団

● 所在地：東京都港区

● 会長：喜多 悦子

● 設立：1974年

● 事業内容：

１. ハンセン病対策事業

２. 地域保健の推進

● 従業員数：51名（2025年9月末日現在）

● 公式サイトURL：https://www.shf.or.jp/

● 導入ソリューション：オープンバッジファクトリー

● 「公益財団法人 笹川保健財団」お問い合わせ先

https://www.shf.or.jp/contact/

◆ 導入ソリューションについて

オープンバッジファクトリーは、デジタル証明としての国際的な技術標準規格であるオープンバッジ 3.0に準拠した「オープンバッジ」を作成・発行・管理するためのプラットフォームです。

公的な資格試験の合格証から、講座の修了証、イベント参加証、スキル証明や、ゲーム感覚の楽しいバッジ集めまで、教育機関だけでなく、NGOや企業内での人材育成など、子どもから学生・社会人まで、さまざまな用途に対応します。

修了証の発行をデジタルバッジで行うだけでなく、既存の学習活動にオープンバッジを適用することで、マイクロクレデンシャルの導入やゲーミフィケーション化が可能になり、学習成果をより明確かつ魅力的に示すことができます。

オープンバッジファクトリーの概要やサービス内容・プランの詳細など詳しくは下記リンクをご覧ください。

オープンバッジファクトリーの詳細はこちら(https://www.infosign.co.jp/obf)

◆ 株式会社インフォザインについて

インフォザインは2001年に設立され、2023年12月、ヨーロッパを中心に12年間に渡りオープンバッジ事業を展開するオープンバッジファクトリー社と、同社の製品「オープンバッジファクトリー」の日本における独占販売契約を締結しました。

オープンソースのCBTプラットフォーム「TAO」のSaaS版「TAOクラウドJP」を提供するなど、オープンソースとオープンスタンダードの可能性を信じて、これらを活用した、全ての人々に貢献できる、より良い教育の未来を創造することに取り組んでいます。



【お問合せ先】

株式会社インフォザイン

e-mail：obf@infosign.co.jp

公式HP： https://www.infosign.co.jp/

〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F