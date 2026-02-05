【クリーニング業の研修DX】AI搭載『ONLINE FACE(R)』（オンラインフェイス）で安全・衛生研修をオンライン化──小規模～大規模事業者まで、人手不足でも効率的かつ持続可能な教育体制の支援を開始！

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：菊池 参）は、AI特許技術を活用したeラーニングプラットフォーム『ONLINE FACE(R)』を通じて、クリーニング業界における教育・研修体制のオンライン化、DX支援を開始しました。

クリーニング業界では、衣類や寝具など生活に密接した製品を取り扱うことから、衛生管理や洗剤・溶剤の適切な取り扱いに関する教育が欠かせません。また、機械設備の操作や高温・薬剤を伴う作業も多く、労働安全教育の重要性が高い業界です。

一方で、店舗や工場ごとに規模が異なり、小規模事業者が多いことから、体系的な研修を継続的に実施することが難しいという課題がありました。これまで、現場でのOJTに依存するケースが多く、教育内容や理解度にばらつきが生じやすい状況が続いてきました。

近年、感染症対策への意識の高まりを背景に、クリーニング業界においても衛生教育の重要性が再認識されています。その中で、研修のオンライン化が進む一方、「誰が受講したのか」「きちんと内容を理解しているのか」を確認する仕組みの不足が課題として浮上しています。

『ONLINE FACE(R)』は、受講中にランダムなタイミングで本人確認を行う仕組みにより、代理受講や受講の形骸化を防止します。これにより、オンライン研修であっても、確実に本人が教育を受けていることを担保します。

また、研修コンテンツを標準化し、全国の店舗・工場に同一内容を提供することで、教育品質の平準化を実現します。研修履歴の管理により、事業者側の教育管理負担の軽減や、対外的な説明力の向上にも寄与します。

『ONLINE FACE(R)』は、クリーニング業界における衛生・安全教育を持続可能な形で支える教育基盤として、現場に根差した研修DXを後押ししていきます。

『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』とは

『ONLINE FACE(R)』は、世界初の独自AI特許技術により、オンライン環境下での本人確認と不正対策を自動で行えるeラーニングシステムです。

各省庁の定める一定の基準を満たすことで、国家資格関連の法定講習や試験、また、工場や建設現場などの入構者教育や安全教育、社内研修のDX・オンライン化に幅広く採用されています。

従来のような都度の開催セッティングや指導員の時間確保、並びに受講者の移動時間などもカットできるため、経費の削減と共に生産性の向上を総合的に図れるツールとしてもご活用いただけます。

【公式ウェブサイト】https://onlineface.jp

『ONLINE FACE(R)』の独自特許技術

オンライン受講中、本人認証が行われるタイミングは、一定間隔ではなく、独自アルゴリズムにより、ランダムなタイミングで複数回、システムのバックグラウンド上で自動的に行われます。

1 分間に2回、3回と認証が行われることもあれば、3分間に1回の場合など、認証のタイミングは受講する度に変わります。

受講者は、いつ、どのタイミングで本人認証が行われるのか分からないため、オンラインでも適度な緊張感を持って厳正に教習を受けることが可能になります。

万一、離席をしていたり、なりすまし受講、居眠り等を行っていた場合には、ユーザー画面に認証エラー警告が表示されます。制限時間内に再認証ができない場合は、一時中断される、講義の始めに戻る、もしくは最終認証成功地点まで戻る仕様になります。

『ONLINE FACE(R)』の独自不正防止機能

●不正ブラウザ操作

ユーザーが受講中に、YouTubeやネットショッピングサイトなど、 関係のないページにアクセスし、別ウィンドウで作業することを防止します。

●複数端末による同時ログイン・同時視聴

同一人物が、パソコン・タブレット端末・スマホなどの複数の端末で、 同時ログイン、異なる講義を同時に受講することを防止します。

●倍速再生

ユーザーの受講開始時刻をシステムのバックグランドで記録し、 終了時刻と照合することで受講時間に満たしているのかを判定します。

●顔写真不正利用

独自のAI不正検知システム（深層学習）により、 顔写真やモニターに映し出した自撮り写真を利用しての代理受講や、 垂れ流し受講を防止します。

●「 ながらスマホ 」「 歩きスマホ 」

オンラインフェイスは本人認証のみならず、認証キャプチャ写真の背景をAIで分析判定、移動中の不適切な受講等を防止します。

『ONLINE FACE(R)』の主な特長

●独自AI技術による高精度・自動本人確認と不正対策

●お申込み・決済・受講・試験・アンケート・デジタル修了証までを一括管理可能

●必要機能のカスタマイズ、既存システムとのCSV・API連携にも対応

●専用機器・専用アプリのダウンロード不要で導入が容易

●全国どこからでも受講可能で、地方在住者にも均等な学習機会を提供

●天候・災害・感染症等の有事にも安定運用が可能

●柔軟な受講環境が学習完了率と満足度を向上

●運営の効率化によるコスト削減とサービス品質の持続的向上

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp

