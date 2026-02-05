「日本地域コンテンツ大賞2025 公式ブック」発売開始

一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会

一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会（本社：東京都千代田区、理事長：神原伸太郎、略称：JNSCA）は、2025年10月に開催された「日本地域コンテンツ大賞2025」の軌跡を記録した公式ブックを発行し、販売を開始いたしました。

【 日本地域コンテンツ大賞 公式HP 】 https://award.jnsca.jp/

日本地域コンテンツ大賞2025 授賞式

内閣府地方創生担当大臣賞受賞「樂」（右：内閣府副大臣 津島淳氏、左：「樂」編集部）

■ 発行の背景と内容

全国各地の優れた地域メディアを顕彰する「日本地域コンテンツ大賞2025」。第15回の記念大会となった今回は、内閣府地方創生担当大臣賞の新設など、例年以上の盛り上がりを見せました。

本公式ブックは、地域の魅力を発信し続けるクリエイターや自治体関係者が集った「授賞式」の緊張感あふれるシーンや、全国の仲間が繋がりを深めた「懇親会」の様子を、豊富な写真を中心に構成しています。

また、主催であるJNSCAの活動紹介も収録。地域コンテンツの未来を切り拓く活動の舞台裏を網羅した、資料性の高い一冊となっています。

■グローバル発信に対応した日英併記

日本の地域振興の取り組みを海外にも広く紹介するため、本文は日本語と英語の2カ国語に対応。インバウンド振興や海外への地域PRに関心のある方にも最適な内容です。

日本地域コンテンツ大賞2025 懇親会会場日本地域コンテンツ大賞2025 懇親会の様子

■公式ブックの概要

名 称：日本地域コンテンツ大賞2025 公式ブック

内 容：日本地域コンテンツ大賞2025 授賞式の様子

参加者による懇親会・交流風景

一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会（JNSCA）の活動紹介

各賞受賞作品の紹介（一部）

仕 様：写真中心のビジュアルブック、日本語・英語併記

価 格：1,100円（税込）

購入方法：下記URLよりお申込みください

https://pro.form-mailer.jp/fms/53b2093f259151

■ 日本地域コンテンツ大賞について

全国各地のタウン誌やフリーペーパー、Web、動画などの地域密着型コンテンツを評価・顕彰する、国内最大級のアワードです。地域の「宝」を掘り起こし、メディアの力で地方創生を後押しすることを目指しています。

【一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会（JNSCA）について】

地域情報コンテンツの質の向上と、それを担う人材の育成、情報交換の場の提供を通じて、持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的に活動しています。

2025年、英国のセント・ジェームズ宮殿で開催された英国国王チャールズ3世殿下主催の英国国王基金35周年記念式典に神原理事長が出席

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会

日本地域コンテンツ大賞 事務局

Mail: award@jnsca.jp

TEL: 050-3645-8167

協会公式HP：https://jnsca.jp