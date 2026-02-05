【牛とろの十勝スロウフード】いつもの方にも、はじめての方にも嬉しい「肉の日」企画は2月6日からスタート！

株式会社十勝スロウフード

株式会社十勝スロウフード（北海道清水町、代表取締役：山本英明）は、2月9日「肉の日」にあわせ、自社オンラインショップにて期間限定の「肉の日」企画を開催いたします。

キャンペーン情報

【日程】

2026年2月6日（金）18：00～2月13日（金）17：59まで

【企画内容】

・肉の日限定セットの販売（29％OFF・29セット限定）

・牛とろフレーク500g ロングランタイムセール

・牛とろフレーク140g（お試しサイズ）の期間限定販売

・新規会員登録で300ポイントプレゼント

・期間中は全商品ポイント5倍

・牛とろ刺し盛りの数量限定販売

※一部商品・キャンペーンは数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

■肉の日限定セット（29％OFF・29セット限定）

キャンペーン詳細ページはこちら :https://www.gyutoro.com/hpgen/HPB/entries/15.html

肉の日にあわせ、ステーキ・焼肉・日常使いと用途の異なる3種を組み合わせた特別セットを29％OFF・29セット限定で販売します。

※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

■牛とろフレーク500g ロングランタイムセール

肉の日限定セット販売ページ :https://www.gyutoro.com/SHOP/spmeatset.html

通常は週末の24時間限定で実施している牛とろフレーク500gのタイムセールを、肉の日イベント期間中は常時開催します。

日常使いしやすい定番商品を、期間中お得にお買い求めいただけます。

牛とろフレーク500g販売ページ :https://www.gyutoro.com/SHOP/81021.html

■牛とろフレーク140g イベント限定販売

初めての方、量や金額が気になる方にぴったり！

通常180gのところ、140g(お茶碗約7杯分)サイズをイベント期間のみ特別販売でご用意しました。

過去にも開催している人気企画！

この機会にぜひお試しください！

牛とろお試しカップ販売ページ :https://www.gyutoro.com/SHOP/81027.html

■新規会員登録で、登録後すぐに使える300ポイントをプレゼント

期間中に新規会員登録いただいた方を対象に、会員登録後すぐにお買い物に使える300ポイントを進呈します。

会員登録は無料で行え、登録後は会員限定の先行販売企画へのご案内や、会員ランクに応じた割引などの特典もご利用いただけます。

会員登録はこちら :https://www.gyutoro.com/hpgen/HPB/entries/8.html

【期間中の購入でポイント5倍】

キャンペーン期間中は、定番商品から限定セット・ロングランタイムセール品まで、自社オンラインショップでのお買い物がすべてポイント5倍の対象となります。

貯まったポイントは、1ポイント＝1円として次回以降のお買い物にご利用いただけます。

※ポイントの付与には、会員登録およびログインが必要です。

■牛とろ刺し盛りの数量限定販売

肉の日期間中、牛とろ刺し盛りを数量限定で販売します。

ご自宅用としてはもちろん、特別な日の一品としても選ばれている商品です。

※ご用意できる数に限りがあるため、売り切れ次第終了となります。

株式会社十勝スロウフードについて

牛とろ刺し盛り販売ページはこちら :https://www.gyutoro.com/SHOP/82200.html

株式会社十勝スロウフードは、2003年にボーンフリーファーム（北海道清水町）の食肉加工部門が独立して設立。独自の製法で作られた牛とろフレークは、清水町ふるさと納税の返礼品としても人気を博しています。各種コンクールで全国入賞の実績を持ち、近年では牛とろのお肉でつくった醤（ ジャンビーフ） を販売するなど、新たな挑戦を続けています。2023 年7月より、株式会社山本忠信商店の100%子会社として山忠ホールディングスグループの一員となりました。

公式ネットショップはこちら :https://www.gyutoro.com/企業ページはこちら :https://www.tokachislowfood.co.jp/