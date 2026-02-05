【ロージーローザ】置き方７通り！立てて置けるファンデーションブラシ「スタンディングフェイスブラシ」を２月５日（木）新発売！

株式会社ロージーローザ

株式会社ロージーローザ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、メイク中の「ちょっと置き」や保管時の悩みを解決する「スタンディングフェイスブラシ」を、2026年2月5日（木）に新発売いたします。

「スタンディングフェイスブラシ」は、多面設計のハンドルによりブラシ部を触れさせずに立てて置くことができ、デリケートな穂先を守りながら衛生的に使える機能的な設計が最大の特長です。

従来のメイクブラシの多くは、使用中や保管時にブラシの穂先が台に触れてしまったり、横置きすることで毛に癖がついてしまったりという衛生面・機能面での課題がありました。こうしたお客様の潜在的な悩みに応えるため、「立てて置く」ことのできるメイクブラシを企画しました。

また、機能性だけでなく、近未来的な“Y3K”をイメージした青みピンクのデザインを採用し、毎日のメイクアップシーンを豊かに彩ります。

ロージーローザ スタンディングフェイスブラシ \1,760（税込）

■商品特徴

毎日のベースメイクをもっと快適にできないか・・・、そんな企画担当者の思いから生まれた、

パッと取って、サッと使って、スッと置ける「スタンディングフェイスブラシ」です

7通りの置き方ができる「多面設計スタンディングハンドル」

斜め置き、タテ置き、ヨコ置きなど、ハンドルの多面設計を生かして自由にブラシを置くことができます。

衛生的：メイク中など一時的に置きたい時も、洗面台や鏡台にブラシの穂先が直接触れることがなく、衛生的です。

穂先を守る: 保管時に毛が折れたり、クセがついてしまう悩みを解決。立てて保管できるため、繊細な穂先を守ることができます。

ハンドル: 力加減をコントロールしやすく、持ちやすいショートハンドルです。

塗り広げやすいフラットタイプの「３面」穂先

３つのフラット面と角（エッジ）を使い分けることで、顔のパーツに適したファンデーションの塗布が可能です。

フラット面: 頬や額など広い面にファンデーションをピタっと密着させ、手早く塗り広げられます。

角（エッジ）: 小鼻まわりや目元などの細かい部分にも密着し、細部まで丁寧に仕上げられます。

肌当たりなめらかな「たっぷり濃密な極細毛」

繊細な極細毛を高密度に束ねました。やわらかな肌当たりで、スムーズな塗り心地を実現します。

ブラシは耐久性の高い人工毛（PBT）を採用しており、汚れたら洗って清潔にお使いいただけます。

青みピンク基調の「Y3K」近未来デザイン

本体は青みピンクを基調とし、近未来を感じる“Y3K”をイメージしたデザインです。メイク時の気分が明るくなるような、スタイリッシュな見た目も魅力です。

リキッド・クリーム・クッションファンデーションにおすすめ

化粧下地や、リキッド・クリーム・クッションタイプといった液状のファンデーションとの相性が抜群です。

＜商品情報＞

商品名：ロージーローザ スタンディングフェイスブラシ

商品価格：\1,760（税込）

発売日：2026年2月5日（木）

販売店舗：ドラッグストア・量販店・バラエティショップ・EC（一部店舗を除く）

＜ロージーローザについて＞

「いつものメイクにプラスワン！」

メイクをもっと楽しく、もっとキレイに、毎日のメイクに寄り添うメイクアップツールブランド。

1998年のブランド誕生以来、メイクスポンジ、パフを中心に、メイクブラシ、ビューティケアツール、スキンケアツールと幅広いラインナップを展開しています。ロージーローザは、心地よい使用感で毎日のメイクに感動と驚き、うれしさをお届けします。

公式HP ：https://www.chantilly.co.jp/brand/rosyrosa/

公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/rosyrosa.official/

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社ロージーローザ

0120-253-001（平日 9:00～17:30、土日祝祭日・年末年始を除く）

https://www.chantilly.co.jp/contact/

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル