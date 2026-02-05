【三重・VISON初開催！2026年2月11日(水)限定】三重VISON×空の特等席へ。ヘリコプター遊覧体験プラン販売中！
中西興産株式会社(所在地:大阪市北区、代表取締役社長:伊藤 進、観光庁長官登録旅行業1774号、以下ISAトラベル)は、三重県多気郡多気町の日本最大級商業リゾート施設「VISON(ヴィソン)」にて、2026年2月11日(水)限定のヘリコプター遊覧体験プランを販売中です。
1. 三重県初の試み※ - VISONで空の旅が実現
※商業リゾート施設内でのヘリコプター遊覧として
- 2021年開業の日本最大級商業リゾート「VISON」(東京ドーム24個分)での初のヘリコプター遊覧
- 「癒・食・知」をテーマとする美しき村を、空から体験する新しいアクティビティ
- 伊勢志摩国立公園や熊野灘を含む三重の絶景を上空から一望
2. 選べる遊覧コース
◆ 25分コース
～VISONの全景と周辺の豊かな自然を楽しむスタンダードプラン～
◆ 35分コース
～伊勢湾の海岸線や多気の山並みを含む、より広範囲の景観を満喫できるプレミアムプラン～
お子様の搭乗（2歳までは膝上搭乗可）
◆ショートコース 5分
◆ショートコース 10分
お子様の搭乗（2歳までは膝上搭乗可）
3. ご予約方法
- 24時間Web予約受付中 (https://isa-travel.com/?sfid=110&_sft_searchs_area=other(https://isa-travel.com/?sfid=110&_sft_searchs_area=other))
- 電話予約も可能(080-6187-3695/平日9:00～18:00)
- 開催期間中も現地スタッフ対応します！お気軽にお電話ください(080-6187-3695)
ISAトラベルについて
ISAトラベル(中西興産株式会社 旅行事業部門)は、「Interest(興味)」「Satisfaction(満足)」「Active(行動)」の頭文字から名付けられた、お客様一人ひとりのオリジナルの旅を実現する旅行代理店です。
企業理念:
「心をリフレッシュする旅行をご案内する会社」として、バーチャルでは体感できない風と香りと感動を自分自身でお持ち帰りいただける旅へのお手伝いを使命としています。
大手旅行代理店とは一味違ったきめ細かさと敏速なサービスを提供し、ヘリコプター・セスナ機の遊覧体験など、特別な旅の思い出づくりをサポートしています。
VISON(ヴィソン)について
三重県多気郡多気町に2021年開業した、日本最大級の商業リゾート施設。東京ドーム24個分(119ha)の敷地に70店舗以上が出店し、飲食・物販・温浴・宿泊施設を擁する「美しき村」。民間初認可のスマートIC直結施設として、伊勢神宮から車で約20分というアクセスの良さも魅力。
所在地: 〒519-2170 三重県多気郡多気町ヴィソン
公式サイト: https://vison.jp/
この体験の魅力
空から見る「美しき村」の全貌
東京ディズニーリゾート全面積より大きい敷地を誇るVISONの全景を、上空から一望できる唯一の体験。山の斜面に広がる施設群、オーガニック農園、そして多気の豊かな自然が織りなす景観は圧巻です。
三重の自然美を満喫
伊勢湾の穏やかな海岸線、紀伊山地の雄大な山並み、そして伊勢志摩国立公園の絶景まで。空の旅だからこそ味わえる三重県の多彩な表情をお楽しみいただけます。
特別な記念日・サプライズに
誕生日、記念日、プロポーズなど、人生の大切な瞬間を特別な思い出に。VISON内での食事や宿泊と組み合わせて、最高のリゾート体験を。
会社概要
社名: 中西興産株式会社
設立: 2003年7月
資本金: 3,000万円
所在地: 〒530-8566 大阪府大阪市北区天満橋3-3-5
代表者: 代表取締役社長 伊藤 進
事業内容: 旅行業(中西金属工業(株)グループの旅行会社)
所属団体: 日本旅行業協会(JATA)正会員
登録: 観光庁長官登録旅行業1774号
公式サイト: https://isa-travel.com/