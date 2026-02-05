ポジティブ・ライフを社会実装するプレイヤーたちが東京ビックサイトに集結！International KAiGO Festival 2026が2月25日から開幕。

一般社団法人KAiGO PRiDE

一般社団法人KAiGO PRiDE（本社所在：東京都渋谷区、代表：マンジョット ・ベディ）は、令和8年2月25日(水)・26日(木)・27日(金)の三日間で開催する「International KAiGO Festival(IKF) 2026」の登壇者とタイムテーブルを公開しました。IKFは、高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、一人一人のポジティブ・ライフを社会実装するプレイヤーたちが集う場。未来志向のリーダー、起業家、実践者が集い、新たなビジネスを創出し、KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す三日間のイベントです。

イベントトピックス

イベント概要

- グローバル・エイジング・インフルエンサーにも選ばれた佐々木淳氏・村田裕之氏両氏によるトークや「KAiGO x AI」をテーマに松尾研究所副社長 金剛洙氏らが語るトークなど、ここでしか聞けない価値あるトークセッション- 全国3ヵ所の地方予選を勝ち抜いたファイナリストが最終ピッチを行う「KAiGO DESIGN AWARD 2026」。会場ではプロダクトデザイン部門ファイナリストへの一般投票も実施。- YouTube125万回再生された話題の映画「もう一歩」の特別上映と現役介護職によるトーク- 現役介護職と高齢者によるファッションウォーク「LiNK WALK」が日本ホスピタル・クラウン協会のパフォーマーとここだけのスペシャルコラボ

イベント名 International KAiGO Festival 2026

期間 2026.2.25（水）～27（金）（各日10時～17時）

会場 東京ビッグサイト 東ホール内特別ステージ

（Care Show Japan 2026 会場内）

タイムテーブル

詳細を見る :https://kaigopride.jp/ikf2026

Day-1 2/25（水）

Day-2 2/26（木）

Day-3 2/27（金）

KAiGO DESIGN AWARD 2026：４部門の最優秀賞がビッグサイトで決定

全国の地域予選を突破したファイナリスト達がビックサイトに集結！

2025年7月から募集を開始し、書類選考を突破し、仙台・東京・福岡で行われた地域予選を勝ち抜いた全国のカイゴプレナーたちがIKFで最後の戦いを繰り広げます。さまざまな想いと課題意識の中で生み出されたプロダクト・サービス・アイデアをぜひ直接ご覧ください。25日からは会場投票も始まり、27日は決勝ピッチと結果発表・授賞式が行われます。

ダイジェスト動画 :https://youtube.com/shorts/GeEQD6qbfH4?feature=share

プロダクトデザイン部門（介護）

プロダクトデザイン部門（ヘルスケア）

ビジネスアイデア部門

AI部門

アワードの特徴

KAiGO DESIGN AWARDの最大の特徴は、使う側・売る側の視点を審査に大きく反映していることです。全国の現役介護職でもあるKAiGO PRiDEアンバサダーの他、本アワードの共催者であるイオンリテール株式会社の介護・シニアケア事業のメンバーが審査員として参画しています。

第2回となる今大会では、より広くチャレンジャーたちにスポットライトを当てるべく、仙台・東京・福岡での地域予選を実施。個人から大学、大手企業に至るまで幅広い層からの応募をいただきました。

参加方法について

IKF2026は、Care Show Japan 2026の会場内で開催されます。

ご来場にあたっては、Care Show Japan 2026への事前登録が必要です。登録は無料です。

登録方法や受付時間等については、主催（インフォーマ マーケティングジャパン株式会社）からの案内をご確認ください。

入場登録 :https://imj.ecfair.jp/form/imj-event2026/care-show/jp/

「International KAiGO Festival」について

人生100年時代・超高齢社会と言われる現代日本。人生の後半を支える”だけ”の社会ではもはや持続しません。一人ひとりが自分らしさや楽しさを保ちながら生き続け、その力が社会の中で循環していくことが、これからの前提になります。そんな人々のポジティブ・ライフを当たり前にすることこそが、これからの社会にとって、一番大事なことだと考えます。

「International KAiGO Festival」は、介護を中心に人々のポジティブ・ライフを創出するプレイヤーたちが集い、経済・社会を結ぶ新しいエコシステムを共創するプラットフォームです。スタートアップ、企業、投資家、政策立案者、そして現場の介護職が集い、KAiGOプレナーシップ（介護から未来を切り拓く起業家精神）のもとに新しい発想を社会実装へとつなげます。

KAiGOから世界へ。ここで得られる出会いと学びが、日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出します。

International KAiGO Festival 2026は、Care Show Japan 2026とのコラボにより開催されます。

Care Show Japan / ケアショー・ジャパン(CSJ)は介護や医療、ヘルスケアに関連する4つの展示会で構成されるBtoB展示会です。新製品・サービスの展示、最新情報を紹介する講演プログラム等で来場者の皆様に価値ある場・情報を提供し、超高齢社会における地域課題、社会課題の解決を目指します。

「KAiGO DESIGN AWARD」について

KAiGO DESIGN AWARDは、高齢化を「脅威」「負担」ではなく「可能性」と捉え、「成長と変革の原動力」として前向きに転換するため、介護の未来を変革するモノ、コト、アイデアにスポットライトを当てる取り組みです。多様な切り口でのアイデアを募るため、「プロダクトデザイン部門」「ビジネスアイデア部門」「AI部門」「クリエイティブコンテンツ部門」の4つの部門で介護・福祉の未来を切り拓くパッションを募集。

「KAiGO DESIGN AWARD 2026」については、シニアケア／介護を応援する店舗や情報サイトを運営する「MySCUE」（イオンリテール株式会社）とKAiGO PRiDE との共同開催が実現。「MySCUE」が大切にする“生活者のケア視点”と、「KAiGO PRiDE」が持つ “介護の誇りとデザインの力”を掛け合わせることで、ケアを負担から価値へ、個人の課題から社会の可能性へと変えていきます。

「KAiGO PRiDE」について

KAiGO PRiDEは、クリエイティブの力で介護の可能性を可視化し、介護職を中心に様々な企業の想いをすべての人のポジティブ・ライフにつなげていく全国的なプロジェクトです。

これまで全国の現役介護職のポートレート写真を撮影する他、自治体・企業・学生、全国各地の介護職の方を巻き込みながら、多種多様な企画で魅力発信と課題解決に取り組んできました。

主な取り組みに、介護の認識を変革する全国イベント「KAiGO PRiDE WEEK」(毎年2月開催)、介護職と高齢者によるファッションウォーク「LiNK WALK」(2024年3月17日初開催)、介護の魅力を発信する機会として2月22日を「KAiGO PRiDE DAY」に制定するなど、多様なアクションを通じて課題先進国である日本の介護の力を発信しています。最近では制作した短編映画「もう一歩」が公開約2ヶ月でYouTube126万回再生となり話題となっています。

KAiGO PRiDE公式Webサイト：https://kaigopride.jp/

