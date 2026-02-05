【徳島市】徳島城博物館　春の企画展「ひな人形の世界」を開催中！

徳島市チラシ表チラシ裏

春の訪れとともに、3月3日の上巳の節句には雛人形を各家で飾り、華やかな雛祭りが行われます。節句行事として私たちに身近な年中行事となった雛祭り。そして家ごとに大切に守り伝えられてきた雛と雛道具の数々。こうした優美で心なごむ雛祭りと、雛人形の世界を紹介する恒例の本企画展では今年も「立雛」から「享保雛」、「有職雛」や「次郎左衛門雛」、そして「古今雛」などが顔を揃えます。さまざまな様式の変遷を通して、雛人形の歴史を振り返るとともに、徳島市民から当館に寄贈いただいた懐かしき「御殿飾り」「段飾り」なども展示いたします。うららかな春の1日、心なごむ日本の人形文化と伝統行事の世界をお楽しみください。

【会期】

4月5日（日曜）まで

【会場】

徳島市立徳島城博物館 企画展示室 （徳島市徳島町城内１-８ 徳島中央公園内）

【展示解説】

2月22日（日曜）、3月22日（日曜）

いずれも午後2時から午後3時

関連イベント

博物館で雛遊び

徳島城博物館内の特設大雛段の見学、記念撮影をお楽しみいただきます。

あわせて保育園・幼稚園その他団体を対象とした雛人形装束の着装体験ができます。

[日時]2月17日（火曜）から3月3日（火曜）まで 平日のいずれも午前10時から正午まで

[協力]瀬尾静子きもの学院

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/taikengakusyujigyo/hinaasobi.html

お雛様に変身

雛人形の装束（十二単、直衣）の着装体験です。

[日時]3月8日（日曜）午後1時から午後4時まで

[対象]小学生以上

[定員]70人（応募者多数の場合は抽選）

[申し込み方法]往復はがきに「おひなさまに変身」参加希望と明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、身長、希望の装束（十二単、もしくは直衣）、返信宛名を書いて博物館までお申し込みください。

[申込期限]2月26日（木曜）必着

イベント

みやび華音コンサート

ひなまつりの季節に合わせて、春にちなんだヴィヴァルディ「四季」より春 全楽章や、パッヘルベルのカノンなどクラシックの名曲を、ひなまつりにちなむ日本の曲とともにお楽しみいただきます

[日時]3月1日（日曜）午後2時から午後3時まで

[出演]弦楽四重奏J.S.バッハストリングス

藤井悦子の書展「藤井悦子と10人の書の仲間たち 2026」

[日時]3月26日（木曜）から29日（日曜）まで 午前9時30分から午後5時まで（最終日は午後4時まで）

城下町徳島まるごと博物館事業まち歩きwith遊山箱

懐かしい遊山箱と「お城・寺町まち歩きマップ」を持ちながら、歴史ある寺社と文化財を巡って、今も残る城下町の跡をたどります。

[日時]3月28日（土曜）午後1時30分から午後4時30分まで（小雨決行）

[見学コース]徳島城鷲の門前集合→通町→新町橋→寺町→春日神社

[定員]30人（先着）

[参加費]1000円

[申し込み方法]電話による申し込みの上、3月19日（木曜）までに、徳島城博物館受付にて参加費をお支払いください。

「ビッグひな祭り」とコラボ

第38回 阿波勝浦「ビッグひな祭り」

[日時]2月21日（土曜）から4月5日（日曜）まで 午前9時から午後4時まで

[会場]人形文化交流館（勝浦郡勝浦町大字生名字月ノ瀬35-1）

「ビッグひな祭り」のチケットの半券を博物館受付で提示いただくと「ひな人形の世界」展の入館料が2割引、「ビッグひな祭り」の受付に博物館の半券を提示いただくと「ビッグひな祭り」一般の入場料400円が300円となります。

注）今年度の「ひな人形の世界」「ビッグひな祭り」会期中限定の特典です。

【開館時間】

９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）

【休館日】

毎週月曜日（2月23日（祝日）は開館）、2月12日（木）・24日（火）

【入館料】

一般３００円・高校・大学生２００円・中学生以下無料

【企画展HP】

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/tokubetsutenji/R07_hinanosekai.html

【徳島市立徳島城博物館】

平成４年１０月、徳島藩と藩主蜂須賀家の歴史・美術工芸資料を収集し展示する博物館として開館。徳島城博物館の名称は、蜂須賀家の居館であった徳島城跡地に建設されたことに因む。江戸時代の御殿をイメージした書院造り風の建物。

常設展では、江戸時代末期の安政４年(1857)に建造された徳島藩御召(おめし)鯨(くじら)船(ぶね)千(せん)山(ざん)丸(まる)（国指定重要文化財）や縮尺５０分の１の「徳島城御殿復元模型」の他、常設第２展示室「大名のくらしと文化」では、大名蜂須賀家の美術工芸資料を常に鑑賞することができる。１年間に６回の展覧会に加えて、各種イベントを行っている。

詳しくは下記へ。

ホームページ：https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/