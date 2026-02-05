一生モノの爪切りミラークレストがマイベスト月間アワードNo1を受賞。

株式会社 immerse japan

株式会社immerse japanが展開する「一生モノの爪切り」ミラークレストが、商品比較サービス「マイベスト」が選出する「マイベスト月間アワード」を受賞しましたので、お知らせいたします。2026年1月度爪切り部門・高級爪切り部門にておすすめスコアNo1に選出されています。

受賞商品について



■爪切り部門 2026年1月度

URL：https://my-best.com/110/archives/2026/1

・1位 ミラークレスト





■高級爪切り部門 2026年1月度URL：https://my-best.com/12352/archives/2026/1・1位 ミラークレスト

ミラークレストとは

「ミラークレスト」は、最高級の素材と精緻な設計にこだわったシンプルで革新的な爪切りです。日常の爪切りのお悩みを解消し、軽やかでスムーズな切り心地を提供することを目指しています。

細部にまでこだわり抜いた設計は、鋭い切れ味と滑らかな仕上がりを両立させ、ネイルケアをより簡単で快適にします。また、耐久性と安全性にも優れているため、安心してご使用いただけます。ミラークレストを手に取ることで、毎日の爪切りが特別なひとときに変わります。

製品概要

製品名：ミラークレスト

定価：3,980円（税込）

サイズ：90mm×18mm×12mm

重量：45g

商品詳細：https://immerse.jp/product/

買う前に、マイベスト。

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

公式HP：https://my-best.com/