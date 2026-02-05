ウェルネストリップ×小田急電鉄株式会社がおくる、箱根の新しい旅の形。3月14日（土）より「観光から健康へ」を掲げた『ウェルネストリップ in 箱根』を開催

株式会社nobitel

リトリート＆ネイチャースポーツの旅を企画・実施するウェルネストリップ（運営：株式会社nobitel、本社：東京都新宿区、代表取締役：黒川将大）は、小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：鈴木 滋）と協業で、2026年3月14日から3月29日まで、リトリート・ヨガのプログラム「ウェルネストリップin箱根」を開催します。松本莉緒氏をはじめとする第一線で活躍するインストラクターが直接指導し、澄んだ空気と山並みを望む環境で、深い解放感と心身のリセットを体感いただける内容となっています。

なお、本取り組みは、小田急電鉄株式会社が2026年3月1日（日）から5月10日（日）まで箱根エリア全域で開催する、山歩き・ランニング・ヨガなどを通じて豊かな自然を身近に感じ、心身が癒されるイベント「HOME FOREST」の一環として実施するものです。HOME FORESTが提案する“自然とともにある暮らしの再発見”のコンセプトのもと、より深く自然とつながる体験価値を提供します。

Wellness TRIPがプロデュースするヨガイベントでは、日常の喧騒を離れた非日常のロケーションで心身をリセットする体験を提供します。

名称：「ウェルネストリップ in 箱根」

URL：https://wellnesstrip.nobitel.co.jp/lp/hakone-2026/

日程：

3月14日（土）：海野 麻雪 氏、川本 亜衣里氏

3月15日（日）：梅澤 友里香 氏

3月21日（土）：松本 祐司 氏、

3月22日（日）：佐藤 ゴウ 氏、中村 尚人 氏

3月28日（土）：松本 莉緒 氏、山口 理奈 氏、大城 若菜 氏

3月29日（日）：松本 莉緒 氏、山口 理奈 氏

場所：山のホテル、小涌園 蓬莱園、HAKONATURE BASE等

大城 若菜氏 LAVA Internationalトップインストラクター松本 莉緒氏 Peaceberg Style代表大城 若菜氏 LAVA International トップインストラクター大城 若菜氏 LAVA International トップインストラクター川本 亜衣里 氏 LAVA International トップインストラクター海野 麻雪 氏 LAVA International トップインストラクター佐藤 ゴウ氏松本 祐司 氏 LAVA International トップインストラクター中村 尚人 氏

地域と繋がる、ウェルネスな旅の提案

本イベントは、ヨガという単発の体験に留まらず、箱根という地域の「食・文化・人」に深く触れることで、旅全体を健康的なものへアップデートします。箱根登山電車沿線の個性豊かな地域事業者と連携し、心身を養う多様な選択肢を提案します。

「食」で内側からととのう：地域の日常を支える「斎縁」の朝食（本プログラムは特別協力で昼食を提供いただく予定）や、登録商標「早雲豆腐」を提供する「知客茶家」にて精進料理のなかに山かけ豆腐があると早雲寺ご住職より伺い、それをヒントに創作した料理を体験いただきます。

「文化」と「静寂」に触れる： 強羅の「茶石」では、五感を研ぎ澄ますお茶のワークショップを実施。日常のノイズを脱ぎ捨て、一呼吸置くための「余白」の時間を地域文化の中で提供します。

「癒やし」の源泉に身を置く ：宮ノ下の「NARAYA CAFE」では、足湯やサウナ体験を通じ、箱根が古来より持つ湯治（とうじ）の文化を現代的なウェルネスとして再定義。ヨガ後の身体を優しく癒やす、地域ならではの休息の場となります。

メディア関係者様向け・無料体験および取材のご案内

本イベントの開催に先立ち、メディア関係者様を対象とした「ウェルネストリップ無料体験枠」をご用意しております。

体験内容： HAKONATUREBASE等のヨガ体験、および提携施設でのウェルネスメニューの取材・体験。

対象： 新聞・雑誌・テレビ・Webメディア等の記者・編集者・ライター様、およびSNSクリエイター様。

申込方法： 下記のURLからの申し込みもしくは、本リリース末尾の「お問い合わせ先」より、「取材・体験希望」と記載の上ご連絡ください。

URL：https://forms.gle/vzcYthd4x8pchq3V7

・小田急電鉄株式会社

所在地 ：東京都新宿区西新宿2-7-1 神奈川県海老名市めぐみ町 2-2 ViNA GARDENS OFFICE

代表者 ：代表取締役 鈴木 滋

設立 ：1948年6月1日（前身の小田原急行鉄道は1923年5月1日設立）

事業内容 ：鉄道事業、不動産業、その他事業

URL：https://www.odakyu.jp/

- ウェルネストリップについて世界自然遺産奄美大島の最南端に位置する「THE SCENE」

リトリート＆ネイチャースポーツの旅・ホテル予約サイトです。自然の中で行う様々なリトリートツアーやイベント・ウェルネスホテルの予約を通じて、束縛された日常から「大自然の中であなたの体と心を解放」するサービスを提供いたします。

住所： 〒894-1523 鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈970

Web サイト：https://wellnesstrip.nobitel.co.jp/

社名：株式会社nobitel

代表者：代表取締役 黒川 将大

所在地：東京都新宿区大京町22－1 グランファースト新宿御苑2F

設立：1993年10月

資本金（資本剰余金を含む）：39億5,005万9,995円

社員数：1,516名（アルバイト含）

事業内容：フィジカルフィットネス（Dr.stretch/WECLE）/EC/トラベル・ホテル/トレーナー育成スクール/デジタルソリューション/マーケティング

公式サイトURL：https://corporate.nobitel.co.jp/(https://corporate.nobitel.jp/)