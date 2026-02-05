メンズ脱毛・ヒゲ脱毛専門店 RINX長野松本店が2026年2月5日リニューアルオープン！JR中央線「松本駅」から徒歩8分！

株式会社リンクスホールディングス

株式会社リンクスホールディングス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：長嶺 拓）が運営するメンズ脱毛・ヒゲ脱毛専門店 RINX（リンクス）は、2026年2月5日（木）、長野松本店をリニューアルオープンいたします。

- 専門医師監修 メンズ専門の本格脱毛サロン「リンクス」

メンズ脱毛・ヒゲ脱毛専門店 RINX（リンクス）は、2008年に創業してから昨年4月で17周年を迎えました。全国80店舗以上を展開し、累計733万件の施術実績を誇る、メンズ専門脱毛サロン・クリニックの最老舗ブランドです。

施術を行うのは全て男性の脱毛技能士。高度な技術を誇るのはもちろんのこと、男性ならではの悩みを相談しやすい環境であること、過度な勧誘はなく、顧客の意思を尊重する創業当時からの姿勢が顧客満足につながっています。



公式HP：https://mens-rinx.jp/

店舗一覧：https://mens-rinx.jp/salon



- リンクス長野松本店 2月5日（木）リニューアルオープン

メンズ脱毛・ヒゲ脱毛専門店 RINX長野松本店は、自然素材の温もりと洗練されたデザインを融合させた、落ち着きのある上質空間へと生まれ変わります。日常の喧騒から離れ、心身ともにリラックスできる空間の中で、安心して施術を受けていただけるよう、細部までこだわりました。通うたびに心が整う、松本店ならではの時間をご提供いたします。



・店舗内イメージ画像



・店舗概要

■住所：〒390-0815 長野県松本市深志2-5-7

■電話番号：0263-88-5005

■営業時間：平日12:00～21:00／土日祝11:00～20:00

■定休日：水曜日

■最寄り駅：JR中央線「松本駅」より徒歩8分

■店舗HP：https://mens-rinx.jp/salon/matsumoto

- RINX QUALITY ～ たどり着いた、上質な脱毛体験 ～

より上質な脱毛体験を提供するために、RINXは脱毛サービスにおける「対応力」「安心感」「技術力」の3つの価値を「RINX QUALITY」と定義しています。

1.対応力

RINXでは、100%男性の認定書取得施術者が、十人十色の毛のお悩みにパーソナライズして施術を行っています。全スタッフがJPEA（一般社団法人日本エステティック振興協議会）の認定を取得しており、お客様一人ひとりの人生を彩ることを使命に、メンズ脱毛を施したその先まで、二人三脚でサポートをしていきます。また、全店舗に個室を完備しており、すべてのお客様がリラックスして施術を受けることができます。



2. 安心感

RINXでは、公式HPにメンズ脱毛の料金を明確に記載しております。明快なプランニングと料金設定に加えて、プランの途中であっても残回数分の返金できる保証制度や、プラン終了後に通常価格より永久80%OFFの費用で継続できる保証も用意しており、安心の施術体験を実現しています。



3. 技術力

RINXでは、高い脱毛効果と痛みの最小化を追求するために、日本レーザー医学会１種認定医が監修した日本初の男性専用脱毛機を独自開発しました。創業17年・733万件以上の施術データをもとに脱毛機のアップデートしています。また、全てのスタッフに対して高水準の教育を徹底しており、毎月必ず全店舗で講習・研修を実施していいます。

- お得なキャンペーン実施中！

リンクスではただいまご新規のお客様を対象にしたお得なキャンペーンを実施しております。各キャンペーンの詳細は下記のキャンペーンページをチェックしてください。

https://mens-rinx.jp/campaign

- 会社概要

会社名：株式会社リンクスホールティングス（https://mens-rinx.co.jp/）

所在地：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-3-3中之島三井ビルディング2101

代表者：代表取締役 長嶺 拓

公式HP：https://mens-rinx.jp/