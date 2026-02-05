希少な赤ソバ「高嶺ルビー」や特産加工品を名古屋で販売・提案 「食の縁結び！南信州うまいものマーケット」「商談会」にタカノ株式会社が出展

タカノ株式会社

タカノ株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央）は、2026年2月23日（月）に名古屋駅前地下街ユニモールで開催される「食の縁結び！南信州うまいものマーケット」、および翌24日（火）に名古屋国際センタービルで開催される「食の縁結び！南信州うまいもの商談会」に出展いたします。

当日は、信州大学と共同開発した希少な赤ソバ品種「高嶺ルビー」を使用した食品ブランドより、主力製品の「高嶺ルビーはちみつ」や「高嶺ルビー 信州赤蕎麦」をはじめ、新商品の「高嶺ルビーそば饅頭（胡桃餡）」などを販売・提案いたします。また、信州の豊かな自然で育まれた「ミニトマトジュース」「乾燥キクラゲ」など、アグリ事業の新たなラインナップも一堂に展示・販売いたします。

「高嶺ルビーの赤い花畑と、展開する関連製品ラインナップ」

■出展の背景

当社では「鑑賞だけでなく蕎麦として味わえる商品を」という想いから、希少な赤ソバ「高嶺ルビー」を用いた食品開発や、地域資源を活かしたアグリ事業に取り組んでまいりました。

このたび、中京圏の消費者様およびバイヤー様へ向け、南信州を中心とする周辺地域の豊かな食文化と当社の取り組みをお伝えし、新たな「食の縁結び」を創出するため、名古屋で開催される本イベントへ参加いたします。

■主な出展製品

1.高嶺ルビーはちみつ

自然豊かな信州伊那谷で、日本蜜蜂が希少な赤ソバ「高嶺ルビー」の花から集めた「幻のはちみつ」です。白花そばのはちみつに比べてクセが少なく、コクのある上品な味わいが特徴。年に一度しか採蜜できない貴重な“宝石”のような逸品です。

100％信州伊那谷産のはちみつ高嶺ルビーはちみつ120g(瓶)

▼詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/shopdetail/000000000174/ct4/page1/order/

2.高嶺ルビー 信州赤蕎麦

使用している蕎麦粉はすべて希少品種「高嶺ルビー」です。タスマニア産の玄ソバを長野県内で製粉・製麺しました。蕎麦本来の風味を活かしつつ、長期保存が可能な半生タイプに仕上げており、高嶺ルビー特有のほのかな赤みと甘みを感じていただけます。

▼詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/shopdetail/000000000188/ct4/page1/order/

3.高嶺ルビーそば饅頭（胡桃餡）

高嶺ルビーのそば粉を使用した風味豊かな生地で、信州名産の胡桃（くるみ）入りの餡を包みました。香ばしいそばの香りと胡桃の食感が楽しめる、お茶請けに最適な一品です。

高嶺ルビーそば饅頭（胡桃餡2個入り）

▼詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/shopdetail/000000000246

4. 信州の恵み（ミニトマト・キクラゲ製品）

信州の太陽を浴びて育ったミニトマトを贅沢に使用した「ミニトマトジュース」「ミニトマトジャム」、および肉厚で食感の良い「乾燥キクラゲ」など、素材の味を活かした加工品もご用意いたします。

ミニトマトジュースミニトマトジャム乾燥キクラゲ5.高嶺ルビーはちみつラスク

日本蜜蜂が集めた希少な「高嶺ルビーはちみつ」をたっぷりと染み込ませた、風味豊かなラスクです。赤ソバはちみつ特有の濃厚な香りとコク、そしてやさしい甘さが口いっぱいに広がります。サクサクとした軽い食感で、お茶請けや手土産としても大変好評です。

高嶺ルビーはちみつラスク(プレーン味・80g)

▼詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/shopdetail/000000000082/ct4/page1/order/

■開催概要

１.【一般向け販売】食の縁結び！南信州うまいものマーケット

南信州を中心とする周辺地域の食品・食材を名古屋市で一般消費者に販売する物産展です。

日時： 令和8年（2026年）2月23日（月） 10:00～17:00

場所： 名古屋駅前地下街 ユニモール センタープラザ・イーストプラザ

（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5-26）

※当社のブース位置は当日会場にてご確認ください。

２.【事業者向け】食の縁結び！南信州うまいもの商談会

中京圏、首都圏等の食品・食材バイヤーとの個別面談方式による商談会です。

日時： 令和8年（2026年）2月24日（火） 10:00～16:30

場所： 名古屋国際センタービル 5階

（愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1）

主催（両イベント共通）： 長野県南信州地域振興局

タカノについて

「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特色であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

（東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：7885）

所在地 ： 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp/

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品（画像処理検査装置、電磁アクチュエータ）、医療・福祉機器の製造ならびに販売