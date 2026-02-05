【パティスリー GIN NO MORI】春の芽吹きをとじこめて。季節限定「スリズィエ（さくら）のパウンドケーキ」発売のお知らせ。

株式会社銀の森コーポレーション

株式会社 銀の森コーポレーション(本社:岐阜県中津川市/代表取締役社長:渡邉好作)は、同社が運営する岐阜県恵那市にある「恵那 銀の森：岐阜県恵那市」内の洋菓子店『パティスリー GIN NO MORI』より、春季限定のパウンドケーキ『スリズィエのパウンドケーキ』を2026年2月15日(日)より全国にある直営店舗(恵那本店を除く)と公式オンラインショップにて販売することをお知らせいたします。

芽吹きを感じるスイーツで、一足早い春を感じて

洋菓子を通じて森の癒しをお届けする「パティスリー GIN NO MORI」より、春の新作スイーツが登場します。

桜花のペーストや桜餡、蜂蜜を加えたやさしい甘さの生地に、抹茶とかのこ豆を合わせてしっとりと焼き上げました。

カットすると、淡い桜色の生地の中から抹茶の鮮やかな緑がのぞき、芽吹きの緑と桜のピンクが織りなす春らしいコントラストを楽しめます。

桜の香りとともに季節の訪れを感じられる春季限定のパウンドケーキは、新たな門出を祝う贈り物や季節のご挨拶にも最適です。



大切な方へのギフトにも、ご自身への春のご褒美にもぜひご利用ください。

スリズィエのパウンドケーキ【商品概要】

販売日:2026年2月15日(日)～4月中旬頃 ※各店舗数量限定

販売店舗：銀座店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランスタ東京店/グランフロント大阪店

公式オンラインショップ(※数量限定)

価格：2,700円(税込)

パティスリー GIN NO MORI ブランド概要

パティスリー GIN NO MORI 恵那本店内装

四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追求したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。

■直営店舗情報■

【恵那本店】

住所：岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話：0800-200-5095(代表)

【銀座本店】

住所：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話：080-2396-6870

【名古屋店】

住所：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話：052-526-7860

営業時間：11：00～20：00

【麻布台ヒルズ店】

住所：東京都港区虎ノ門5丁目9番1号麻布台ヒルズガーデンプラザB 地下1階

電話：03-6809-1232

【グランスタ東京店】※冬限定缶の販売はございません

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内地下1階 グランスタ東京(改札内)

電話：03-6206-3888

【グランフロント大阪店】

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館B1

電話：06-6147-3755

当店の料理長と副料理長左：料理長チェス 右：副料理長ナッツ『銀の森にしかないお菓子を作るなら何がいいだろう？あっと驚くようなお菓子を。』

パティスリー GIN NO MORIの数々の森の恵みの洋菓子を生み出しているのは２匹のリスの料理人。森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な副料理長のナッツ。アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に手作りしています。

普段は恵那の本店にいるので運がよければ出逢えるかもしれません。

・ホームページ：http://ginnomori.info/patisserie/

・オンラインショップ：https://ginnomori.jp/

・Instagram：＠pati.ginnomori（https://www.instagram.com/pati.ginnomori/）

・X(旧:Twitter)：@pati_ginnomori（https://x.com/pati_ginnomori）

●運営会社 株式会社 銀の森コーポレーション

銀の森は創業以来、業務用冷凍食品や冷凍おせちの製造販売をはじめ、和洋菓子の製造、総合公園施設「恵那 銀の森」の運営など様々な形で「食」の可能性を追求してまいりました。

設立50周年を迎えて、第二創業期を迎えた銀の森の新たなプロジェクトは「森づくり」。

食と人と自然を繋げる、食楽創造企業を目指してこれからも食の文化の発展に努めてまいります。



〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel：0573-64-2501 Fax：0573-64-2505

https://ginnomori.co.jp/profile/

報道関係者さま・インフルエンサーの方の取材などのお問い合わせも大歓迎です。