『あなたの会社のVPN、侵入経路になっていませんか？』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/fuva-xtechnologies-20260304/M1D
■会社の『前提』が変わる中、いつまで"従来型"を続けるのか
従来の境界防御は、入口で防げば内側は安全という前提で成り立っていました。しかし、リモートワークの普及でどこからでも社内にアクセスできる仕組みが求められ、データの置き場所がオンプレからクラウドに変わったことで、守るべき対象とその防御の前提が大きく変わっております。攻撃側もAIの進化により、たとえ技術力のない攻撃者でも簡単に攻撃を行えるようになりました。そうした現状において、もはやVPN型の防御では限界を迎えていると言えます。
■侵入前提で“拡大を抑える”入口対策
本セミナーでは、ランサムウェア被害事例で実際に起きた流れを振り返り、侵入される入口の設計、そして侵入を許した場合でも被害を広げないために何を揃えるべきかを整理します。具体的には、VPN／ゲートウェイに依存しやすい接続の考え方を見直し、アクセスの通し方、権限の持たせ方、拠点とリモートの接続設計、監視とログの持ち方を一つの筋道として捉え直します。その上で、SSL-VPN更改を単なる機器入替で終わらせず、拠点間ネットワーク（SD-WAN）とリモートアクセス／セキュリティ（ZTNA、FW、SWGなど）をクラウド側で統合提供する「Cato SASEクラウド」を例に、段階移行の進め方や海外拠点を含む接続の安定化、運用・ログの集約をどう現実的に進めるかを紹介します。情勢の理解だけで終わらせず、社内で判断するための比較軸を整理し、期限に間に合う移行の道筋を描けるように致します。
■主催・共催
株式会社フーバー・クロステクノロジーズ
■協賛
Cato Networks株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
■協力
https://majisemi.com/e/c/fuva-xtechnologies-20260304/M1D
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
■被害事例が示す「入口突破」の現実
https://majisemi.com/e/c/fuva-xtechnologies-20260304/M1D
■被害事例が示す「入口突破」の現実
ランサムウェア被害の報道が相次ぎ、攻撃者は社内に入るための“入口”を執拗に探っています。とくにVPN／ゲートウェイは、リモートワークの定着とクラウド利用の拡大で接点が増え、脆弱性や設定不備を突かれると侵入の起点になり得る領域です。さらにSSL-VPNを利用している企業において、2026年は大手ベンダーのサポート終了が発表されており「延命か置き換えか」を先送りできない局面に入っています。本セミナーでは、いま何が危なく、どこが狙われやすいのかを整理し、被害を広げないために見直すべきポイントと進め方を分かりやすく解説します。
■侵入前提で“拡大を抑える”入口対策
■主催・共催
株式会社フーバー・クロステクノロジーズ
■協賛
Cato Networks株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/fuva-xtechnologies-20260304/M1D
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
