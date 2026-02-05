株式会社ライフマップが経営体制を刷新。代表取締役社長に佐藤 孝昭が就任。

株式会社ライフマップ

“徹底的な高校生目線”で作る進学情報サイト「コレカラ進路.JP」を運営する株式会社ライフマップ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤孝昭）は、2026年2月2日付で経営体制を刷新し、代表取締役社長の交代を行いましたのでお知らせいたします。

これまで代表取締役社長を務めた石川太一郎は退任し、新たに佐藤孝昭が代表取締役社長に就任いたしました。なお、石川太一郎は今後グループ会社において新会社設立を予定しており、新たな領域から引き続き当社の成長に貢献してまいります。

■20周年を節目に、夢中を未来へつなぐ新体制へ

ライフマップの原点は、前身となる株式会社アップデイトが2004年より提供を開始した、高校生向けモバイルサービス「森の体験入学」にあります。当時から、高校生が自分に合った進路と出会い、納得して選択できる機会を広げたいという想いを大切にしてきました。

そして2007年、高校生の進路支援を事業の中心に据えた展開を行うため、株式会社アップデイトより分社化し、ライフマップを設立いたしました。

2008年には専門学校・スクール検索サイト「コレカラ進路.JP」をリリースし、高校生向けのオフラインイベント「すけぶ交流会」や「出張講座 放課後Manna be」など、オンライン・オフラインの両面から進路選択を支える取り組みを続けてまいりました。2020年には大学情報も加わり、「コレカラ進路.JP」は専門学校・スクール・大学を横断して探せる進学情報サイトとして、より幅広い選択肢を高校生に届けています。

ライフマップは、「人々の将来設計をサポートする」ことを軸に、一人ひとりが納得して次の一歩を選べる社会を目指してきました。高校生の進路支援は、その想いを象徴する取り組みとして続けている事業です。

また私たちは、企業スローガンとして「夢中があれば、世界は変わる。」を掲げています。若者が夢中になれる未来を見つけ、自分の意志で進路を選べる社会をつくること。そして社員自身も夢中になって挑戦を続けられる組織であることを目指しています。

今年、ライフマップは設立から20年という節目を迎えます。このタイミングで、代表取締役社長を務めてきた石川から佐藤へと体制を引き継ぎ、第二創業期として新たなステージへ歩みを進めてまいります。

これからも理念を中心に据えながら、ライフマップならではの将来設計支援を通じて、若者一人ひとりの未来に寄り添う取り組みを続けてまいります。

■新・代表取締役社長 佐藤孝昭からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59889/table/34_1_d525ee58a4b87fada6e5895c11309ab9.jpg?v=202602051021 ]

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、株式会社ライフマップの代表取締役社長に就任いたしました、佐藤孝昭でございます。

弊社は「人々の将来設計をサポートする」という理念のもと、教育機関の皆様と共に歩み続け、本年で19年目を迎えました。

これまで全国の教育機関様と共に、少子化という大きな課題に向き合い、学生募集の支援に邁進してまいりました。

現在、日本の教育環境は歴史的な転換期にあります。さらなる事業拡大に加え、「教育×データ」によって社会課題の解決を加速させるべく、新たな決意をもって新体制へと移行いたします。

私たちの願いは、日本の宝である若者たちが、偏差値や知名度だけで進路を選ぶのではなく、「この学校で学びたい」という深い納得感を持って、未来へ一歩を踏み出す社会を創ることです。

これまでの学生募集は、いかに「数」を集めるかという手法が中心でした。しかし今求められているのは、入学後の学習意欲を高め、中退を防ぎ、学生と学校が「相思相愛」になれる、いわば『募集の質』の抜本的な改善です。

私たちは、高校生一人ひとりの意志を大切に育む伴走者として、皆様の広報活動をより深く支援いたします。志願者からも社会からも選ばれ続ける、持続可能な学校経営を、これまで以上に力強く支えてまいる所存です。

新体制のもと、社員一丸となって皆様のご期待に応えるべく精進してまいります。

今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

＜プロフィール＞

2006年に株式会社アップデイトへ入社し、2007年に分社化した株式会社ライフマップへ転籍。「コレカラ進路.JP」の営業に携わり、営業部長を経てメディア部長として事業推進を担う。2016年にはグループ会社の取締役を兼任し、新規事業の立ち上げにも参画。営業担当役員、コンテンツマーケティング本部担当役員として事業拡大を推進し、2026年2月より株式会社ライフマップ代表取締役社長に就任。

【会社概要】

株式会社ライフマップ

代表者：代表取締役社長 佐藤孝昭

本社所在地：東京都港区芝大門2-12-9 HF浜松町ビルディング3階

設立日：2007年12月25日

事業内容：企業スローガンは「夢中があれば、世界は変わる」。進学情報サービス「コレカラ進路.JP」をはじめ、若者の将来設計をサポートする取り組みを行っています。

拠点：東京、大阪、名古屋、福岡、沖縄

会社HP：https://lifemap.jp/

【コレカラ進路.JPについて】

「コレカラ進路.JP」は、「夢を見つける、夢を叶える」をテーマとした進学情報サービスです。高校生の個性と大学・短大・専門学校の特徴をマッチングさせるテクノロジーを搭載し、ユーザーに合った進路の実現を目指しています。

https://korekarashinro.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ライフマップ 広報担当宛

電話：03-6721-5290 Email：info@lifemap.jp