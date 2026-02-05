“ いつも手ぶらで３０分ピラティス”「WECLE（ウィークル）」神奈川県川崎市内３店舗目の『武蔵新城店』が２０２６年３月９日オープン！

株式会社nobitel

株式会社nobitel（本社:東京都新宿区、 代表取締役:黒川 将大)は、2026年3月9日（月）に、30分ピラティスの「WECLE（ウィークル）」（https://wecle.jp/）を、神奈川県川崎市内で3店舗目となる武蔵新城にオープンいたします。ウィークルは、“健康習慣をすべての人に”の実現に向けて、ストレッチを取り入れたピラティススタジオとして2020年に誕生しました。以来、首都圏を中心に全国へとエリアを広げており、武蔵新城店では、通いやすい駅すぐの立地で「手軽に続けられる本格ピラティス」を提供いたします。

■ ウィークルについて

1回たった30分間でマシンを順番に使うだけの“サーキット型ピラティス” を導入した「予約不要」「着替え不要」「※通い放題」のマシンピラティススタジオです。グループレッスンではなく、セミパーソナル形式なので、周りを気にせず、いつでもトレーナーのサポートが受けられます。また、エクササイズのレベルも個人別に合わせることができるので、運動が久しぶりの方や初心者の方でも安心して始めていただけます。

※「通い放題」：1日1回30分でご利用可能（シンプルプランを除く）

～ ウィークル３つの特徴 ～

１. ウィークルだけの『ピラティス』×『ストレッチ』

ストレッチとピラティスそれぞれ専用のマシンを使用し、ゆっくり体を動かしながら筋肉を「伸ばす」と「使う」を同時に行う新発想のエクササイズです。体幹や骨格へのアプローチができる「ピラティスマシン」と、関節の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を高めるウィークル独自の「ストレッチマシン」を組み合わせて継続的にエクササイズを行うことで、全身のバランスを整えます。運動不足や姿勢の乱れが気になる方の、健やかな体づくりをサポートすることが可能です。



２.一人ひとりに合わせた「セミパーソナル」

ウィークルでは、お客様の体の状態や悩みをヒアリングした上で、一人ひとりに合わせたメニューを組み立てるので、お客様それぞれの運動レベルや目的に合ったエクササイズを行うことが可能です。また、専門的な知識を持ったトレーナーが必要に応じてサポートしてくれる「セミパーソナル」のため、運動が苦手な方やピラティス初心者でも安心して取り組むことができます。



３.簡単で通いやすいから無理なく続けられる

エクササイズは1回30分で順番にマシンを使って行うサーキットスタイル。誰でも簡単にはじめることができ、予約不要で、24時間いつでも通い放題（一部店舗を除く）なので無理なく自分のペースで続けられます。

■「ウィークル」をオススメしたい方

実際にウィークルに通ってくださっているお客様からは、

「30分だけなので手軽」

「いつでも好きな時間に通えるのが良い」

「買い物や仕事のついでにできる趣味になった」

「運動が苦手でも、トレーナーのアドバイスのおかげで楽しく効果的に運動できる」

「自分のペースで無理せず通える」

「自分に合った運動プログラムを組んでくれる」

などのお声をいただいています。

『健康習慣をすべての人に』の企業理念の下、WECLEが大切にしているのは “誰でも無理なく通えて、楽しく運動を継続できる環境”。



・楽しく無理のない運動習慣を手に入れたい方

・健康的に痩せたい方

・綺麗な姿勢を目指したい方

・腰や肩の不調が気になる方



などにとてもオススメです。セミパーソナルだからこそお客様とトレーナーの距離も近く、初心者の方、運動が苦手な方、運動が久しぶりの方も安心して通っていただけます。

■ 武蔵新城店の特徴

武蔵新城店は、JR南武線「武蔵新城駅」徒歩30秒、南口ロータリーを出てすぐのアクセスしやすい立地にオープンします。電車はもちろんバスも便利で、通勤や通学、お買い物やお出かけのついでに立ち寄りやすいのも大きな魅力。24時間営業でいつでも好きな時間に通っていただくことができるので、お忙しい方でも日々の生活導線の中に自然にフィットし、無理なく運動を習慣に取り入れていただけます。

店内は“ウィークルブルー”を基調とした開放感あふれる空間で、まるで空の下で深呼吸をするように、心身ともにリフレッシュできる環境をご用意。ご自身のペースで取り組めるプログラムと、継続しやすいシステムで、どなたでも安心して運動習慣を手に入れることができます。暮らしに寄り添う運動施設として、武蔵新城店は、皆さまの健やかな毎日をサポートしてまいります。

※本画像は今回のオープン店舗ではございません

■店舗情報

【店舗名】

WECLE（ウィークル）武蔵新城店

【住所】

〒211-0044

神奈川県川崎市中原区新城３丁目３－１ 花森ビル１



【アクセス】

JR南武線武蔵新城駅南口徒歩1分

※南口ロータリーマクドナルドとなり



【営業時間】

24時間営業

※以下の時間はスタッフ不在となります。

＜平日・土日祝＞20:00～翌10:00

【店舗サイト】

https://wecle.jp/musashishinjo/

■神奈川県川崎市内の店舗

WECLE溝ノ口店：https://wecle.jp/mizonokuchi/

WECLE元住吉店：https://wecle.jp/motosumiyoshi/

店舗一覧：https://wecle.jp/shoplist/

■ “超” 先行入会キャンペーン

武蔵新城店では、お得な「”超”先行入会キャンペーン」を実施いたします。

2月21日（土）～3月8日（日）まで、先着200名様を対象として、以下の内容でご案内いたします。



◆期間限定スペシャル特典◆

１. 入会翌月の会費が0円

２. 毎月会費が永久1,000円引き

３. 入会金10,000円＆事務手数料5,000円の合計15,000が0円

※入会金＆事務手数料0円の特典は当日入会に限る

ご予約は以下URLからお待ちしております。

▼キャンペーン情報詳細はこちら▼

https://wecle.jp/musashishinjo/



■会社概要

社名：株式会社nobitel

代表者：代表取締役社長 黒川 将大

所在地：東京都新宿区大京町22－1 グランファースト新宿御苑2F

設立：1993年10月

資本金（資本準備金を含む）：39億5,005万9,995円

社員数：1658名（アルバイト含）

事業内容：フィジカルフィットネス（Dr.stretch/WECLE）/EC/トラベル・ホテル/トレーナー育成スクール

nobitel公式サイトURL：https://corporate.nobitel.jp/

WECLE公式サイト：https://wecle.jp/

WECLEフランチャイズ加盟募集：https://wecle.jp/ad/franchise/







