【徳島市】子ども健康課 保健師 会計年度任用職員（パートタイム）募集
徳島市
令和8年度に子ども健康課において、母子保健に関する保健師業務に従事する会計年度任用職員（パートタイム勤務）の選考試験を次のとおり実施します。
[業務内容]
母子保健に関する保健師業務（保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等）
[任用期間]
4月1日～令和9年3月31日
[募集人数]
1人
[勤務日：勤務時間]
週5日（原則、月曜日から金曜日）
週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までは休み。
[給与]
月額218，791円～240，720円
注記1：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与（報酬）月額を決定します。
注記2：今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更することがあります。
[申し込み方法]
所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部子ども健康課（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。
- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。
- 持参の場合は、ふれあい健康館3階 子ども健康課へお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）
[選考試験]
（日時）2月中旬 ※集合時間、試験時間、試験場等の詳細は、電話にてお知らせします。
（場所）徳島市子ども健康課（徳島市沖浜東2丁目16番地）
（合格発表）2月末までに受験者に文書で通知します。
[徳島市HP]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/bosyuuannnai.html
[問い合わせ先]
徳島市子ども未来部 子ども健康課 母子保健第2担当
徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号：088-656-0532
ファクス：088-656-0514