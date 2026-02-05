徳島市

令和8年度に子ども健康課において、母子保健に関する保健師業務に従事する会計年度任用職員（パートタイム勤務）の選考試験を次のとおり実施します。

[業務内容]

母子保健に関する保健師業務（保健指導、窓口、電話対応、家庭訪問、その他関連業務等）

[任用期間]

4月1日～令和9年3月31日

[募集人数]

1人

[勤務日：勤務時間]

週5日（原則、月曜日から金曜日）

週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までは休み。

[給与]

月額218，791円～240，720円

注記1：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与（報酬）月額を決定します。

注記2：今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更することがあります。

[申し込み方法]

所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市子ども未来部子ども健康課（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。

- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保健師）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。- 持参の場合は、ふれあい健康館3階 子ども健康課へお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）

[選考試験]

（日時）2月中旬 ※集合時間、試験時間、試験場等の詳細は、電話にてお知らせします。

（場所）徳島市子ども健康課（徳島市沖浜東2丁目16番地）

（合格発表）2月末までに受験者に文書で通知します。

[徳島市HP]

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/bosyuuannnai.html

[問い合わせ先]

徳島市子ども未来部 子ども健康課 母子保健第2担当

徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号：088-656-0532

ファクス：088-656-0514