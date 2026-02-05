【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　粘土細工教室を開催します　～粘土で動物を作ろう～

写真拡大

徳島市

粘土細工教室

粘土を使って動物を作ろう♪
徳島彫刻集団の松永先生を招いて、紙粘土で動物を作る講習会を行います。
紙粘土で大好きな動物を作りましょう！

[日時]


2月11日（祝）13:00～14:00



[場所]


動物園センター



[定員]


15組（先着）



[対象者]


小学生以下



[申し込み方法]


参加希望の方は、正面入口受付で申し込んでください
お電話での予約もできます（088-636-3215)
＊参加組数に達した場合、申込を締め切ります。ご了承ください。


とくしま動物園HP


https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=83




とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　施設概要


■名称


　とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM


■住所


　〒771-4267　徳島市渋野町入道22番地の1


■電話番号


　088-636-3215


■営業時間


　午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園


■入園料


　大人600円、中学生以下無料


本件に関する報道機関からのお問い合わせ先




とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM


電話：088-636-3215・3216


HP:https://tokushimazoo.jp/