【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 粘土細工教室を開催します ～粘土で動物を作ろう～
徳島市
粘土を使って動物を作ろう♪
参加希望の方は、正面入口受付で申し込んでください
粘土細工教室
徳島彫刻集団の松永先生を招いて、紙粘土で動物を作る講習会を行います。
紙粘土で大好きな動物を作りましょう！
[日時]
2月11日（祝）13:00～14:00
[場所]
動物園センター
[定員]
15組（先着）
[対象者]
小学生以下
[申し込み方法]
お電話での予約もできます（088-636-3215)
＊参加組数に達した場合、申込を締め切ります。ご了承ください。
とくしま動物園HP
https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=83
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要
■名称
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
■住所
〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1
■電話番号
088-636-3215
■営業時間
午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園
■入園料
大人600円、中学生以下無料
本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
電話：088-636-3215・3216
HP:https://tokushimazoo.jp/