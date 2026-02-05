【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　粘土細工教室を開催します　～粘土で動物を作ろう～

粘土細工教室

徳島市

粘土を使って動物を作ろう♪

徳島彫刻集団の松永先生を招いて、紙粘土で動物を作る講習会を行います。

紙粘土で大好きな動物を作りましょう！



[日時]

2月11日（祝）13:00～14:00

[場所]

動物園センター

[定員]

15組（先着）



[対象者]

小学生以下



[申し込み方法]

参加希望の方は、正面入口受付で申し込んでください

お電話での予約もできます（088-636-3215)

＊参加組数に達した場合、申込を締め切ります。ご了承ください。

とくしま動物園HP

https://tokushimazoo.jp/info/item.cgi?Id=83

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要

■名称

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

■住所

〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1

■電話番号

088-636-3215

■営業時間

午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園

■入園料

大人600円、中学生以下無料

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

電話：088-636-3215・3216

HP:https://tokushimazoo.jp/