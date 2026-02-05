【セミナー開催】無名企業でも勝てる！「認知」だけで終わらせない合同説明会の戦略設計

株式会社アローリンク

お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1pOir5EIXR2ibOFxp1isLXw3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1pOir5EIXR2ibOFxp1isLXw3ska1)

セミナー内容

毎年合説に課題を感じていませんか？

多くの採用担当者が、合同説明会では会社の情報を詳しく話すことが正解だと誤解しています。

しかし、これは「知られて終わる」という最大の落とし穴なのです。

知名度の低い企業が成果を出すために必要なのは、熱心な説明ではなく「いかに情報を絞り、次への期待感を残すか」という戦略的な引き算のロジックです。



明確な動機付けの設計がなければ、学生は「話を聞いて満足」してしまい、選考予約という次のステップへは進みません。



本セミナーでは、感覚的な改善を打破し、学生を選考へと導く戦略を公開します。

合説で「興味」を抱かせ、LINEフォローで「確信」へと変える。

Z世代の移行率を劇的に高める、無名企業でも勝てる合説戦略を徹底解説します。

このような方におすすめ

・合説の集客が選考に繋がらないと悩む人事担当者

・知名度の低さを戦略でカバーしたい中小・ベンチャー企業

・情報を盛り込みすぎて学生を「お腹いっぱい」にさせている方

・Z世代のLINE活用術や、次のステップへの誘導法を知りたい方

・経験則ではなく確実な移行率を出すロジックを学びたい方

登壇者情報

株式会社アローリンク

HRi事業部 コンサルティング課

東池 彩絵 (ヒガシイケ サエ)

2018年入社。現場の接客業にて最速で店長に就任後、本社コンサルティング課へ。累計100回超の採用イベント支援を通じ、現在は企業の採用戦略設計や新人育成支援に従事。現場感覚を活かした実践的コンサルティングが強み。

セミナー概要

タイトル：無名企業でも勝てる！「認知」だけで終わらせない合同説明会の戦略設計

開催日 ：2026年2月19日(木) 14:00-15:00

会場 ：オンライン（zoom）

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：東池 彩絵 (ヒガシイケ サエ)

