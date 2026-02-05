【60%限定】BLACKUP SEASON OFF セール開催MAX40％OFF＋初のノベルティー企画も実施
アジアファッションプラットフォーム「60%」にて、韓国発ファッションブランド BLACKUP（ブラックアップ） の**単独企画「SEASON OFF セール」**を期間限定で開催いたします。
本企画では、クリアランス対象商品を中心に、最大40％OFFのセールを実施。さらに、フーディ・ハーフパンツ・ニット・ダウンといった人気カテゴリの一部商品を特価セールとして展開します。
■ イベント概要
▶開催期間：2024年2月5日（水）12:00 ～ 2月11日（火）23:59
▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202602-blackup_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202602-blackup_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/blackup_kr/
▶内容：SEASON OFF セール
▶割引率：MAX 40％
▶対象商品：クリアランス商品／一部人気定番アイテム
■ 特価セール対象アイテム（一部）
▶フーディ
[MADE] Warm Daily Hooded Knit Wool 50%
価格：9,350円 → 5,610円（40％OFF）
▶ハーフパンツ
[MADE] Heldy Ribbon Fleece Banding Shorts
価格：7,064円 → 4,238円（40％OFF）
▶ショルダーニット
[MADE] Easy Off Shoulder Knit
価格：11,220円 → 6,732円（40％OFF）
▶ダウン
[MADE] Neff Shining Crop Padding
価格：18,492円 → 11,095円（40％OFF）
■ ノベルティー企画について
今回の単独企画では、自社モール以外では初となるノベルティー企画を実施。
期間中、税込10,000円以上ご購入のお客様を対象に、BLACKUPオリジナル エコバッグをプレゼントいたします。
トレンド感のあるデザインと着回し力を兼ね備えたBLACKUPのアイテムを、お得に手に入れられるこの機会をぜひお見逃しなく。
