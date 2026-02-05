国内最大級のITインフラストラクチャ等に関するカンファレンスイベントJANOG57 Meetingに出展

アイビーシー株式会社

アイビーシー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長COO小田 成、以下 IBC）は、2026年2月11日（水）～13日（金）に大阪で開催される JANOG57 Meeting in Osakaに出展し、シリーズ累計で1,000社以上に導入いただいている主力の自社開発製品「System Answer G3」を紹介いたします。

■JANOGとは

JApan Network Operators' Groupを意味し、インターネットに於ける技術的事項、および、それにまつわるオペレーションに関する事項を議論、検討、紹介することにより、日本のインターネット技術者、および、利用者に貢献することを目的としたグループです。主な活動は「メーリングリストにおける議論」、「ミーティング」、「ワーキンググループ」の3つで、「ミーティング」は年2回全国各地で開催、ネットワークに携わる人々が繋がり、知見や経験、新しい知識や技術を繋ぎ合わせ、様々な議論が行われます。

■社会インフラユーザーが採用する信頼性とスケール

System Answerシリーズは、導入実績1,000社以上、2,700万項目以上の監視実績があり、金融、公共、教育、製造など広範な業界で採用され、安定稼働が必須の大規模基幹システムでも選ばれる国産統合監視ソリューションです。

■JANOG57 Meeting出展に向けて

IBCは、本ミーティングに参加し、会場内のブースにて、System Answer G3のご紹介を行います。JANOG57への参加・出展を通じ、IBCの最新技術を紹介し、ネットワークに関する最新の議論を交わすことで、今後の製品開発等に繋げていきます。

出展製品： https://system-answer.com/product/sag3/

＜JANOG57 Meeting開催概要＞

テーマ:フラッとJANOG

日 時:2026年2月11日（水・祝）～2月13日（金）

会 場:コングレコンベンションセンター/ JAM BASE

参加費:無料（事前登録が必要です。）

主 催:日本ネットワークオペレーターズグループ

ホスト:さくらインターネット株式会社

公式サイト:https://www.janog.gr.jp/meeting/janog57/

＜IBCブース＞

＜企業情報＞

【アイビーシーについて】

IBCは、2002年の設立以来、性能監視分野に特化した事業を展開しており、ITシステムの稼働状況や障害発生の予兆などを把握するITシステム性能監視ツールの開発・販売およびコンサルティングを手掛けています。

社 名：アイビーシー株式会社

本 社：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目8番8号 アクロス新川ビル8F

代 表 者：代表取締役社長 小田 成

設 立：2002年10月

事業内容：ITシステム性能監視ツールの開発/販売/サポート

ITシステムの性能評価サービス

ITシステムの設計・構築、コンサルティング

その他各種機器、ソフトウェアの販売

＜本件に関するお問い合わせ＞

■アイビーシー株式会社

電話：03-5117-2780 E-mail：info@ibc21.co.jp 担当：デジタルマーケティング部 鈴木／村田

※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。