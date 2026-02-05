寝袋のあたたかさを、家の布団に。アウトドア寝具メーカーが辿り着いた“新しい布団のかたち”ねぶくろんシリーズ「かけねぶくろんリッチプレミア」

Bears Rock株式会社

このたびBears Rockでは、「ふとんのお布団」として展開してきた製品について、

開発の思いと位置づけをより正確に伝えるため、

名称を「かけねぶくろんリッチプレミア」へとリニューアルしました。

アウトドア寝袋の開発を続けてきたBears Rockが、「寝袋のあたたかさを、家の布団にできないか」という問いから生み出した寝袋発想の掛け布団「かけねぶくろんリッチプレミア」です。

寝袋は、とてもあたたかい。

薄いのに、すき間風も入らず、雪の降るような冬山や冬キャンプでも、寝袋ひとつで眠っている--

そんな使用シーンを見たことがある方も多いのではないでしょうか。

「あんなに寒い場所で、なぜあれほどあたたかいのだろう」。

寝袋の構造や保温力に驚いた記憶がある一方で、

それをそのままおうちの布団として使うイメージは、なかなか浮かびません。

もし、あの寝袋のあたたかさを、布団のようにゆったりと使うことができたら--。

アウトドア用寝袋を開発してきたBears Rockは、

寝袋の良さをそのままに、おうちで快適に使えるかたちへと落とし込むため、

長年にわたって試行錯誤と研究を重ねてきました。

寝袋のあたたかさは、なぜあれほど続くのか

寝袋の最大の特長は、「すき間ができにくい構造」にあります。

体を包み込む形状により、内部の空気が逃げにくく、体温で温められた空気層を保ち続けることができます。

見た目は薄くても、冷たい外気が入り込む余地が少ないため、厳しい寒さの環境でも、少ない装備で眠ることができる。それが、寝袋が持つ本質的なあたたかさの理由です。

そのままでは、おうちでは使えない--布団化への壁

一方で、その構造をそのまま布団に置き換えることはできませんでした。

一般的な掛け布団は、寝返りのたびに肩口や足元にすき間ができ、

そこから体温が逃げてしまいます。

だからといって、寝袋の形状をそのまま日常生活に持ち込むと、

布団としての使いやすさや、くつろぎ感が失われてしまう。

「寝袋の良さはわかる。でも、生活には落とし込めていない」。

この課題をどう乗り越えるか。

それが、かけねぶくろんリッチプレミア開発の出発点でした。

たどり着いた答えは、「包まれていないのに、包まれ効果だけを取り入れる」こと

独自のBR Warm機能

そこでBears Rockが目指したのは、「包まれる」状態そのものではなく、寝袋が持つ“あたたかさの仕組み”だけを布団に取り入れることでした。

Bears Rockが考える「包まれ効果」とは、窮屈さを感じさせずに、寝袋が持つ“あたたかさの仕組み”だけを掛け布団に落とし込むことです。

包まれていないのに、

寝袋の良さだけを注入する。

この発想の転換によって、掛け布団としての使いやすさを保ちながら、すき間ができにくく、あたたかさが続く構造が生まれました。

寝袋のあたたかさを知るアウトドアユーザーだけでなく、「家で使う布団」としての価値がより直感的に伝わるよう、名称と表現を見直しています。

今回のリニューアルでは、寝袋開発で培ってきた技術をどのように掛け布団へ落とし込んだのか――

その発想と背景が正しく伝わることを重視しました。

「包まれないのに、あたたかさが続く」というこの布団ならではの特性を、

より理解してもらうためのリニューアルです。

日常使いできるあたたかさが、安心感につながる理由

かけねぶくろんリッチプレミアは、

寝袋の高い保温性を、日常使いの掛け布団に落とし込むことを目的に開発されました。

寝袋は高いあたたかさを備える一方、

包まれる構造ゆえに日常の睡眠では使いづらいという側面があります。

本製品はその課題に向き合い、体全体を包み込むことなく、保温効率だけを取り入れる構造を採用。

「包まれていないのにあたたかい」という独自の寝心地を実現しました。

この“包まれ効果”を生む構造は特許出願中であり、

だれでも使いやすい掛け布団形状のまま、

寝袋由来のあたたかさを日常の睡眠に取り入れられる点が大きな特長です。

特別な環境や使い方を想定した製品ではなく、

毎日の睡眠で自然に使えることを前提に設計されたこと。

その結果として、日常の延長線上に、

寒さへの備えとしての安心感が生まれています。

●ねぶくろんシリーズ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0YMxfkGi-Cw ]

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

