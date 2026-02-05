ペンタセキュリティ、サイバーセキュリティ専門イベント「Security Days Spring 2026 Tokyo」にて講演

ペンタセキュリティ株式会社

情報セキュリティ企業のペンタセキュリティ株式会社（本社：韓国ソウル、日本法人 代表取締役社長：陳 貞喜、以下ペンタセキュリティ）は、2026年3月26日（木）にJPタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4F）で開催されるイベント「Security Days Spring 2026 Tokyo」にて、講演することをお知らせいたします。

■ペンタセキュリティの講演について

日時：2026年3月26日（木）17:00～17:40

講演ID：B3-10

タイトル：サイバー脅威の高度化にも揺るがない普遍的なセキュリティ対策

～データセキュリティに投資し続ける韓国社会のIT事情

講演者：ペンタセキュリティ株式会社 プリンシパルセキュリティコンサルタント, CISSP 美濃部 崇

講演概要：

現代では、サイバー脅威の深刻さが可視化されるようになり、企業の情報漏えい事象のみならず、経済活動自体に影響を及ぼすことも珍しくありません。同時に、業務システムのクラウド移行や社員の働き方の多様化に伴い、組織のIT環境の在り方も大きく変遷しています。こうした中で、組織は最新のセキュリティ情報を収集し、多様な攻撃手法を想定した対策の必要性に迫られています。ただし、このような時代においても、根源的に守るべきデータ保護対策の重要性は普遍的に存在しています。本セッションでは、過去数十年サイバー脅威と対峙してきた韓国社会を背景に、変わらないセキュリティ対策であるデータ暗号化に投資し続ける理由を探ります。

▽参加申し込みはこちら（事前登録制・無料）

https://go.f2ff.jp/sd26ssponsoremailtokyo

■Security Daysについて

Security Daysは、株式会社ナノオプト・メディアの主催するサイバーセキュリティ専門イベントです。2013年より毎年開催されており、2026年春は大阪・名古屋・東京・福岡の4地域で行われます。

セキュリティインシデントは減少傾向の分類もある一方、ランサムウェアのように新たな手口が次々と登場し、全体としては依然増加しています。企業・組織の対策強化で抑制される部分と、攻撃者の悪質化・巧妙化で拡大する部分が同時に存在しているのが現状です。 この不確実な状況では、最新のインシデント動向と対策を常に把握することが不可欠です。 本イベントでは、セミナーに加えて展示会でもより深い知見と実際に触れられる体験を提供します。

＜イベント概要＞

名称：Security Days Spring 2026 Tokyo

開催日時：2026年3月24日（火）～ 3月27日（金）

会場：JPタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4F）

主催：株式会社ナノオプト・メディア

料金：展示会・セミナーともに無料（事前登録制）

申し込み：https://go.f2ff.jp/sd26ssponsoremailtokyo

ペンタセキュリティ株式会社

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化プラットフォーム「D.AMO」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティをはじめ、企業情報セキュリティのためのソリューションを提供しています。先進的かつ高度な暗号化技術・脅威検知技術によって日本・韓国・米国・欧州などで特許を取得しており、世界171カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/