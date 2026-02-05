Jリーグ加盟のプロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」とプラチナパートナー契約を更新～ スポーツ振興の支援を通し、企業認知の向上と採用力を強化 ～

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎、以下マイクロアド）は、株式会社ゼルビア（本社：東京都町田市、代表取締役社長兼CEO 藤田晋）が運営するJリーグ加盟のプロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」とのパートナー契約について、下記の通り更新いたしましたことをお知らせいたします。

マイクロアドは、2026年2月より開催される「明治安田J1百年構想リーグ（※）」の期間におけるパートナー契約に加え、2026年8月から1年間にわたる「2026-27シーズン」のプラチナパートナー契約を更新いたしました。

引き続き、FC町田ゼルビアの行うスポーツ振興などへの支援や、連携するプロモーション活動を通し、マイクロアドの企業認知向上と採用力の強化を目指してまいります。



※2026年2～6月に実施される、J1所属20クラブが東西2グループで戦う特別大会です。優勝クラブには、アジアサッカー連盟が主催するクラブ間の最高峰大会である「AFCチャンピオンズリーグエリート2026・2027」への出場権が与えられます。

https://www.jleague.jp/special/2026specialseason/j1/

マイクロアドは、消費者のオンライン・オフラインの膨大な消費行動データを集約したデータプロダクト「UNIVERSE」を軸に、業界業種に特化した様々なマーケティングプロダクトを展開しております。データ活用を軸とした事業拡大を目指し、高付加価値のある製品を、今後も継続的に生み出していくために、採用力の強化を進めております。

本契約更新により、今後も、コーポレートロゴの掲出や、FC町田ゼルビアとのプロモーション活動を通じて、マイクロアドの企業認知向上に伴う採用力の強化を目指してまいります。

今後もマイクロアドは、プラチナパートナーとしてFC町田ゼルビアの活躍を応援いたします。また、当クラブが行う青少年への健全育成活動、町田市を中心とする地域振興や、スポーツ振興を支援してまいります。

■マイクロアドのコーポレートロゴ掲出先

・選手着用のトレーニングウェア

・会場設置の大型ビジョン

・「FC町田ゼルビア」のオフィシャルホームページ



■「FC町田ゼルビア」について

クラブ名 ：FC町田ゼルビア

設立年 ：1989年

所属リーグ ：日本プロサッカーリーグ

所属ディビジョン ：J1リーグ

ホームスタジアム ：町田GIONスタジアム（収容人数：15,320人）

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社ゼルビア 概要

社名 株式会社ゼルビア

代表者 代表取締役社長兼CEO 藤田晋

本社所在地 東京都町田市三輪緑山1-1 FC町田ゼルビアクラブハウス

事業内容 プロサッカー試合の開催・運営、サッカースクール及びサッカー普及活動の企画・運営など

URL https://www.zelvia.co.jp/