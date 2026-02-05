2026年1月末時点ネットワーク参加状況とクラファン開始

一般社団法人助けあいジャパンhttps://tasukeaijapan.jp/toilet/

2026年も一ヶ月を経過。次の災害の発生確率がまた少し上がったことになります。能登半島地震の300倍の被害が起きると言われている南海トラフ地震。世界で最も進化した東京を襲う首都直下、それだけではなく災害大国日本の命の支援に成果をちゃんと出せるような準備を助けあいジャパンはしています。

ネットワーク参加自治体と最大支援値

2026年1月に３自治体に加わっていただきました

静岡県 富士市

静岡県 西伊豆町

愛知県 刈谷市

北海道 沼田町

福岡県 篠栗町

奈良県 田原本町

大阪府 箕面市

福岡県 須恵町

山梨県 北杜市

千葉県 君津市

新潟県 見附市

高知県 高知市

埼玉県 越谷市

秋田県 大仙市

京都府 亀岡市

群馬県 大泉町

群馬県 県庁

神奈川県 鎌倉市

大阪府 泉佐野市

福島県 棚倉町

富山県 魚津市

大阪府 交野市

岐阜県 県庁

東京都 調布市

群馬県 みどり市

和歌山県 みなべ町

三重県 志摩市

東京都 品川区

三重県 玉城町

和歌山県 上富田町

茨城県 取手市

福井県 福井県庁

山口県 平生町

東京都 府中市

東京都 小平市

山梨県 南アルプス市

茨城県 龍ケ崎市

埼玉県 毛呂山町

三重県 四日市市

東京都 目黒区

岡山県 総社市

新潟県 南魚沼市

富山県 黒部市 NEW

福島県 広野町 NEW

東京都 西東京市 NEW

栃木県 県庁 NEW

１.参加自治体数:：46

２.みんな元気になるトイレ：204室 ・トレーラー型：84室（22台×4室-4室） ※4台はバリアフリー仕様（3室）のため ・トラック型：120室（24台×5室）

３.対応避難者数：10,200人/日（204室×50人）

４.対応トイレ回数：46,000回／日 ※46台×1,000回

https://readyfor.jp/projects/mintore-tondabayashicity静岡県御殿場市｜～2月28日（土）

目標金額 10,000,000円【応援コメント】頑張ってください！御殿場に住んで３５年 I LOVE GOTEMBA

応援はこちらから(https://readyfor.jp/projects/mintore-gotembacity)

富山県黒部市 武隈市長と

能登半島地震の際には武隈市長には大変お世話になりました。能登町宇出津の住民100名を宇奈月温泉への受け入れを決めてくださったり、さまざまな支援計画を申し出ていただいたのです。夜駆け朝駆けでオンラインに参加してくれたのが大変嬉しかったことを思い出します。こうやって連携協定を結べたことを誇りに思います。

福島県広野町 小松市長とみなさんと

東日本大震災の際、車で支援に行った際、沿岸部を通ってJビレッジの前のバリケードで通行止めになり、南相馬まで30分で行ける道を4時間迂回して通ったことを思い出します。ここまで来るのも大変な道のりだったことでしょう。その広野町が棚倉町の参加を受けて、職員の一人が「うちも参加するべきだ」と言ってくださって、それが街全体を揺るがしたのだそうです。凄いな広野町。