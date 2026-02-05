2026年1月末時点ネットワーク参加状況とクラファン開始

2026年も一ヶ月を経過。次の災害の発生確率がまた少し上がったことになります。能登半島地震の300倍の被害が起きると言われている南海トラフ地震。世界で最も進化した東京を襲う首都直下、それだけではなく災害大国日本の命の支援に成果をちゃんと出せるような準備を助けあいジャパンはしています。



ネットワーク参加自治体と最大支援値　


2026年1月に３自治体に加わっていただきました


静岡県　富士市
静岡県　西伊豆町
愛知県　刈谷市
北海道　沼田町
福岡県　篠栗町
奈良県　田原本町
大阪府　箕面市
福岡県　須恵町
山梨県　北杜市
千葉県　君津市
新潟県　見附市
高知県　高知市
埼玉県　越谷市
秋田県　大仙市
京都府　亀岡市
群馬県　大泉町
群馬県　県庁
神奈川県　鎌倉市
大阪府　泉佐野市
福島県　棚倉町
富山県　魚津市
大阪府　交野市


岐阜県　県庁


東京都　調布市


群馬県　みどり市　


和歌山県　みなべ町


三重県　志摩市


東京都　品川区 　


三重県　玉城町


和歌山県　上富田町


茨城県　取手市


福井県　福井県庁


山口県　平生町


東京都　府中市


東京都　小平市


山梨県　南アルプス市


茨城県　龍ケ崎市


埼玉県　毛呂山町


三重県　四日市市　


東京都　目黒区　


岡山県　総社市


新潟県　南魚沼市


富山県　黒部市　NEW


福島県　広野町　NEW


東京都　西東京市　NEW


栃木県　県庁　NEW


１.参加自治体数:：46
２.みんな元気になるトイレ：204室　・トレーラー型：84室（22台×4室-4室）　※4台はバリアフリー仕様（3室）のため　・トラック型：120室（24台×5室）


３.対応避難者数：10,200人/日（204室×50人）


４.対応トイレ回数：46,000回／日　※46台×1,000回




https://readyfor.jp/projects/mintore-tondabayashicity
静岡県御殿場市｜～2月28日（土）

目標金額 10,000,000円【応援コメント】頑張ってください！御殿場に住んで３５年　I LOVE　GOTEMBA


応援はこちらから(https://readyfor.jp/projects/mintore-gotembacity)






富山県黒部市　武隈市長と

能登半島地震の際には武隈市長には大変お世話になりました。能登町宇出津の住民100名を宇奈月温泉への受け入れを決めてくださったり、さまざまな支援計画を申し出ていただいたのです。夜駆け朝駆けでオンラインに参加してくれたのが大変嬉しかったことを思い出します。こうやって連携協定を結べたことを誇りに思います。






福島県広野町　小松市長とみなさんと

東日本大震災の際、車で支援に行った際、沿岸部を通ってJビレッジの前のバリケードで通行止めになり、南相馬まで30分で行ける道を4時間迂回して通ったことを思い出します。ここまで来るのも大変な道のりだったことでしょう。その広野町が棚倉町の参加を受けて、職員の一人が「うちも参加するべきだ」と言ってくださって、それが街全体を揺るがしたのだそうです。凄いな広野町。