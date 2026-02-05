TENDRIL 山葡萄の蔓籠バッグ オーダーイベント〈 ギャルリー・ヴィー 〉各店にて開催

株式会社 トゥモローランド〈TENDRIL（テンドリル）〉

ギャルリー・ヴィー 東急吉祥寺店、丸の内店、NEWoMan横浜店にて、山葡萄の蔓籠バッグブランド〈TENDRIL（テンドリル）〉のオーダーイベントを開催いたします。

top left(2 tone bag)KOTO-L (W330×H100×D245) / \180,000KOTO-M (W305×H110×D220) / \170,000top right(round bag)KOROMO-M(W310×H130×D200) / \150,000KOROMO-S(W270×H130×D190) / \140,000bottom left(marche bag)OBLONG(W240~165×H130×D235~195) / \130,000bottom rightPETITE(W240×H110×D180) / \70,000WAVE(W320~200×H220~190×D120) / \110,000オーダーいただいたアイテムは、6月末入荷予定です。※天然素材、ハンドメイドの為、納期が前後する可能性があります



職人の手仕事によって一つ一つ丁寧に仕立てられる山葡萄の蔓籠バッグは、使うほどに風合いを深め、100年、150年と受け継がれるほどの耐久性を持ち、三代先まで使えるバッグとしても名高い存在です。



本イベントでは、8種類のデザインに加え、インバッグのカラーもお好みに合わせてお選びいただけます。

また、オーダーいただいた方には、バッグのケアアイテムをノベルティとしてプレゼント。



是非この特別な機会に、ぜひお立ち寄りください。

[SHOP]

2.5 thu. - 2.9 mon.

GALERIE VIE 東急吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 吉祥寺東急 2F



2.12 thu. - 2.16 mon.

GALERIE VIE 丸の内店

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 2F



2.19 thu. - 2.23 mon.

GALERIE VIE NEWoMan横浜店

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 JR横浜タワーNEWoMan4F