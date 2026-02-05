【2/16開催】元ユニクロCIO・元RIZAP CSO兼CIOの岡田氏が登壇！「itsumoカンファレンス2026」にてAI時代の次世代経営戦略を語る

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守、以下「当社」）は、2026年2月16日（月）に開催する「itsumoカンファレンス（Day2）」において、元ユニクロCIO／元RIZAP CSO兼CIOであり、日本のDX推進の先駆者である岡田章二氏の登壇が決定したことをお知らせいたします。

▼カンファレンス詳細・申込はこちら

https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

■背景

AIは「狂騒曲」から「経営実装」のフェーズへ

生成AIの目覚ましい進化を受け、多くの企業がAI導入を模索していますが、その多くは「業務の効率化」という限定的な活用に留まっているのが現状です。

本カンファレンスでは、日本を代表するグローバル小売企業のIT戦略を、「データ駆動（＝データドリブン）」の視点をもって、牽引してきた岡田氏を迎え、AIを単なる効率化の「道具」ではなく、売上を創出する「経営資源（パートナー）」へと視座を引き上げるための本質を解き明かします。

EC事業者にとっても2026年の必須のテーマとなるAI活用とデータ駆動経営、

本講演にて、人間が変化に対応し「判断」と「創造」に集中するための、「これからの経営の在り方」の核心に触れてください。

■注目セッション概要

【タイトル】

データ駆動の次世代経営戦略

～AIは道具かパートナーか、本質は意思決定～

【登壇日時】

2026年2月16日(月) 13:00～13:30

【登壇者情報】

ISENSE株式会社 代表取締役社長株式会社いつも 社外取締役岡田 章二 氏

元 株式会社ファーストリテイリング CIO。1993年まだ黎明期のユニクロ（ファーストリテイリング）に入社。

グローバル企業になるまでの24年間にわたり、業務改革とシステム化を推進。日本初SPAのビジネスモデルのシステムを構築したのち、EC立ち上げやグローバル経営を行うための仕組みも構築。RIZAPグループの役員を経て、2019年情報テクノロジーを企業経営に活かすことを事業目的にISENSEを起業。これまでCIO of The Year 2007 特別賞やIT Japan Award 2018を受賞し、2023年～2025年のCIO/CDOオブ・ザ・イヤーの審査員も務めてきた。

現在はDX推進に留まらず、数社の取締役や、経営アドバイザー、基幹系プロジェクトの立て直しなど幅広く支援中。

【主な講演トピックス】

- AI狂騒曲の終わりと「本質」の始まり「ChatGPTを使ってみた」レベルの流行を経て、今問われているのは「AIで経営数字をどう変えるか」- データ駆動経営がもたらす「3つの破壊と創造」意思決定の破壊・顧客体験の創造・組織の再定義

■開催概要

- イベント名： itsumoカンファレンス2026 SPRING- 日時：2026年2月16日（月） 13:00～17:00- 会場：東京ミッドタウン日比谷 8F ＋ Zoom Webinars- 対象：ブランド・メーカーのEC事業責任者、マーケティング担当者- 詳細・申込：https://itsumo365.co.jp/conf/2026/itsumo_conf2026SPR.html

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社いつも カンファレンス事務局

Email：sem@itsumo365.co.jp

受付時間：平日 10:00～18:00

■ 株式会社いつもについて

当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援・D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「ECで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/