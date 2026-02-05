狙うはチョコと愛！？タツヲがバレンタインの島根戦にゲスト出演。チアユニット「アクア☆マジック」との初対面に鼻息荒く

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

弊クラブ所属タレントの「タツヲ」が2026年2月14日(土),15日(日)にカミアリーナで開催される、島根スサノオマジック戦に出演することが決定いたしました！

出演日程

2月14日(土)13:05 TIP OFF

2月15日(日)14:05 TIP OFF

※土日で試合開始時間が異なりますのでご注意ください

会場

カミアリーナ

タツヲコメント

タツヲです。

島根スサノオマジックさん＆すさたまくんからオファーいただき、ついに…ついに…！！念願の島根へ初上陸させていただくことになりました！！

実現に向けて水面下で泥臭く調整してくださった島根のスタッフの皆さま、そして見えない圧力ヲかけてくれた(であろう)すさたまくんに、心より感謝申し上げます。

チームのお守りのような存在である「すさたまくん」とは、今回が初対面。「自分の幸せよりまわりの幸せ」ヲ願っていそうなBリーグNo.1の良心マスコットの印象ヲ持っているので、幸運ヲ授かりに行きます！！！

そして！元三河の岡田侑大選手、中村太地選手！島根で元気にやってるかーい？

タツヲが行くことになったので、きっとタツヲのために何か企んでくれていると期待...懐かしさと嬉しさヲ胸に、全力で遠足ヲ楽しませていただきます！

さて、本題です。 タツヲが島根に行きたかった最大の理由…それは「アクア☆マジック」に会うため(ハート)

以前からSNSでチェックさせていただいておりましたが、ようやく画面越しではなく生で拝見できると思うと、今から胸の高鳴り(下心)が抑えられません。

しかもお邪魔する日は「バレンタインデー」。 これはもう、運命以外の何物でもないよね？？

アクア☆マジックの皆たんからの愛とチョコ、全力で受け止める準備はできております。

島根の皆さま、そして三河から遠征される皆さま、アリーナで会えるのヲ楽しみにしてるね！！！