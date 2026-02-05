「ムーミン」と「人生4カット」のコラボフレーム第二弾！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する、韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」は、世界中で愛され続けるキャラクター「ムーミン」との期間限定コラボレーションフレームの第二弾をリリースいたします。

本コラボフレームでは、第一弾に引き続きムーミン、リトルミイ、スナフキンをはじめとする個性豊かなキャラクターたちの世界観を表現した、複数種類のオリジナルフレームを展開予定です。

第二弾のデザインの中には1月・2月のカレンダーの付いたフレームが登場しており、思い出の写真をカレンダーとしても活用いただける仕様になっております。

フレームデザインは、本企画のために制作された限定仕様となっており、写真を撮る時間そのものが思い出になるような、ムーミンの物語性を感じられる内容となっています。ムーミンファンの方にはもちろん、友人同士やご家族など思い出の記念としてもおすすめのコラボレーションです。

本コラボフレームは、期間限定で「人生4カット」対象店舗にて展開予定です。ここでしか撮影できない特別なフレームを、ぜひこの機会にお楽しみください。

■ムーミン×人生4カットコラボフレーム概要

【ムーミンx 人生4カット】第二弾コラボフレーム

フレーム：全3種（2枚1セット/With フォトフレーム・multi フォト

フレーム）

販売期間：2026年2月6日(金)～2026年11月30日(月)

価格：ムーミン限定コラボフレーム1,000円（税込）





■撮影対象店舗

■ムーミン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/150_1_c89d221e3423a42e66d037951468f316.jpg?v=202602051021 ]

白くて丸々として、大きな鼻をもつムーミン一家が物語の主人公。好奇心旺盛なムーミントロール、冒険家で小説家のムーミンパパ、おおらかで愛情深いムーミンママの３人が、個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げます。

HP https://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

facebook https://www.facebook.com/moominjp(https://www.facebook.com/moominjp)

Instagram https://www.instagram.com/moominofficial_jp/(https://www.instagram.com/moominofficial_jp/)

Threads https://www.threads.com/@moominofficial_jp(https://www.threads.com/@moominofficial_jp)

LINE https://line.me/R/ti/p/@moomin.jp?from=page(https://line.me/R/ti/p/@moomin.jp?from=page)

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagrm(https://www.instagram.com/life4cuts_jp)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)