株式会社BoostDraft、事業成長と組織拡大を加速させる新経営体制を発足。代表取締役CEOにSean Yu、代表取締役COOに堀内 晴来が就任。

株式会社BoostDraft

株式会社BoostDraft（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：Sean Yu、以下「BoostDraft」）は、さらなる事業成長とプロダクト価値の最大化を目的に、新経営体制へ移行しました。 2026年1月31日付で、世界的なテック企業でプロダクトグロースを牽引し、2024年より当社でProduct Managerとしてプロダクト開発をリードしてきたSean Yuが代表取締役CEOに、大規模組織のマネジメント経験を持つ堀内 晴来が代表取締役COOに就任しました。なお、創業者の藤井、渡邊は創業者兼アドバイザーとして引き続き新体制を支援します。

体制変更の背景

BoostDraftは2021年の創業以来、創業チームの強力なリーダーシップのもと急成長を遂げ、国内および韓国、米国市場において確固たる事業基盤を築いてまいりました。

急速に発展するLLM技術を取り入れ、ユーザーの皆様により高い価値を提供するとともに、日本発のグローバルスタンダードとなるソフトウェア企業への成長を目指し、より効率的かつスケーラブルな組織体制の構築が必要と考えております。

これに伴い、創業者が全領域を管掌する体制から、グローバルなプロダクト開発および企業の組織構築に専門性を持つ経営陣がリードする体制へとシフトし、更なる成長を加速させるべく、今回の経営体制移行を決断しました。

新体制の狙い

新体制では、創業以来の強みであるプロダクト主導の成長戦略を、次の段階へと引き上げます。

新CEOのSeanは、数々の世界的テック企業でプロダクトグロースを牽引してきた実績と、現職Product Managerとしての当社プロダクトへの深い理解を兼ね備えています。彼が持つ知見を組織全体に浸透させることで、プロダクトの競争力を飛躍的に高め、顧客提供価値の最大化とグローバル市場への展開を加速させます。

この戦略を確実に実行するため、新COOの堀内がビジネス運営と組織マネジメントを統括します。大規模組織のマネジメント経験を活かし、CEOの戦略を再現性のある仕組みへと落とし込み、拡大する組織全体の実行力を最大化します。

創業者コメント

■共同創業者（現：創業者兼アドバイザー） 藤井 陽平、共同創業者（現：創業者兼アドバイザー） 渡邊 弘

創業以来、私たちはプロダクトファーストで市場を開拓し、日本国内および韓国、米国にて強固な事業基盤を築くことができました。ここからは、その基盤を活かして事業を大きくスケールさせる、全く違うフェーズに入ります。

創業期に必要なのは、ゼロから道を切り拓く突破力です。しかし次なるステージで求められるのは、当社グローバル組織全体における成長プロセスの一般化、組織への浸透、創業者を超えた各メンバーによる再現性の確立という、全く別の組織構築力です。このタイミングでプロダクトグロースのスペシャリストであるSeanをCEOに迎えることは、BoostDraftにとって必然でした。彼が当社のProduct Managerとして過ごした1年半で、プロダクトの強みと顧客の本質的なニーズを誰よりも理解しており、組織を率いるリーダーシップ、卓越した仕組み化のスキルを保有していることを確信しました。

私たちが目指すのは、Seanの持つグローバルスタンダードの知見を組織全体に根付かせ、誰もが高い水準でユーザーのためにプロダクトを磨き続けられる体制をつくることです。Seanのリーダーシップのもと、BoostDraftがさらなる発展をし、世界中の法務プロフェッショナルの生産性を向上させることを楽しみにしております。

新経営陣の略歴・コメント

代表取締役CEO Sean Yu 略歴

Wise、Skyscanner、Alibabaといった世界的テック企業にて、事業の急拡大フェーズを経験。プロダクトマネジメントとグローバル展開を主導し、多国籍市場での成長戦略と組織構築に貢献した。2024年8月、BoostDraftにProduct Managerとして参画し、以来プロダクト開発をリード。

ウォータールー大学 コンピュータ工学部 卒業（University of Waterloo, Canada, Bachelor of Computer Engineering）

■コメント

藤井と渡邊、そして創業チームが築き上げてきたBoostDraftの基盤とカルチャーに、私は心からの敬意を持っています。BoostDraftにとって何より大切なのは、常に顧客ファーストであることです。私はこの姿勢を貫くことをお約束します。これまでの成長も、そしてこれからの未来も、すべてはお客様との密接な連携の上に成り立っています。私たちが、現場にある「現実的で、本当に解決すべき課題」に向き合った世界水準のアプリケーションを作れるのは、お客様からのフィードバックが進化の源になっているからです。

私たちは、あえてプロダクト主導というスタイルを選びました。お客様に本当の価値を届けるために新しい技術を探求し続け、また創業初日から世界を見据えているからこそ、世界各国から非常に優秀な人材を採用しています。

私たちのミッションはこれからも変わりません。法務のプロフェッショナルを、時間のかかるルーチンワークから解放し、クライアントやステークホルダーのためにより本質的な価値を提供できる時間を創り出す。その実現のために全力を注ぎます。

■コメント原文

I have the deepest respect for the foundation and culture that Yohei, Hiroshi, and the founding team have built at BoostDraft.

I am deeply committed to ensuring that BoostDraft remains, above all else, a customer-first company. Our early success, progress to date, and future growth are driven by close partnership with our customers. We build world-class applications that solve real, meaningful problems because our product delivery thrives on continuous customer feedback.

We are a product-led organization by design. We constantly explore new technologies that enable meaningful improvements for our customers, and we actively recruit exceptional talent from around the world, as our mission has been international since day one.

Our mission remains unchanged: to free legal professionals from repetitive, time-consuming work so they can focus on delivering strategic value to their clients and stakeholders.

代表取締役COO 堀内 晴来 略歴

ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)にて、経営戦略部門でのM&Aやベンチャー投資に従事。楽天グループ株式会社では多国籍のプロダクト開発組織をリードし、200名規模の組織マネジメントを経験。2025年11月、BoostDraftにSenior Strategy and Business Operationsとして参画。

一橋大学 商学部 卒業。

■コメント

BoostDraftが持つプロダクトの力と、それを支える組織の文化は創業者の二人の熱量無しには成し得なかったと思います。素晴らしい資産を引き継ぐ責任を果たすべく、これまでの経験を活かし、Seanが描く戦略を確実に実行できる仕組みを構築し、組織全体の実行力を最大化することに尽力します。

事業がスケールするフェーズでは、戦略の質だけでなく、それを再現性高く実行できる組織の力が問われます。グローバル展開を見据えた開発体制の強化、ビジネスオペレーションの最適化、そして拡大する組織のマネジメントを通じて、BoostDraftの成長を支えてまいります。

CEOのSean、創業者の二人、そして優秀なチームメンバーと共に、この挑戦に全力で取り組みます。

会社概要

【法務向け総合文書エディタ「BoostDraft」について】

BoostDraftは、法的文書の見栄え調整や校正などの「形式的」作業を自動化するソフトウェアです。Microsoft Word上で動作するため、業務フローの変更負担が小さく活用できます。動作にインターネットは基本不要で、機密情報が漏洩する心配もありません。2024年12月に文書比較を高速化する「BoostDraft Compare」の提供も開始。2つのサービスで法務部門の効率化と品質向上を実現し、本質的な法的文書の審査を後押します。

URL：https://boostdraft.com/ja/features

【会社概要】

会社名 ：株式会社BoostDraft

代表取締役CEO ：Sean Yu

創業 ：2021年4月

本社 ：東京都千代田区平河町1-6-15 USビルディング8F

URL ：https://boostdraft.com/ja/

問い合わせ先 ：info@boostdraft.com