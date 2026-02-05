最強剣士の伝説、今始まる「一刀必殺　俺は廃都を斬っていく」2/5（木）独占配信スタート

株式会社カカオピッコマ

・最強剣士の伝説、今始まる

・悪魔剣士として覚醒した泉が繰り広げる、異世界ファンタジー

・「一刀必殺 俺は廃都を斬っていく」作品ページ：

https://piccoma.com/web/product/186104

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作『一刀必殺 俺は廃都を斬っていく』（原作：huashuxia/FanqieNovel／漫画：origin chequer comic）を2026年2月5日（木）より独占配信開始いたします。

任務中、組織の裏切りにあい命を落とした特殊部隊の隊員・金城泉。

目を覚ますとそこは、職業者が猛威を振るい、弱者が消耗品のように扱われる残酷な世界だった。

瀕死の状態で目覚めた泉は、職業者に追われている少女――林原萌と出会う。

非情な世界で絶望の淵に立つ萌に寄り添う泉だが、過酷な異世界の環境に蝕まれた彼の身体は限界を迎える。

敵にも追いつかれたまさに絶体絶命の瞬間、泉は萌に託された紋章により職業を覚醒させる。

あらゆる敵を一刀のもとに斬り伏せる、規格外の天賦を持つ職業――悪魔剣士として覚醒した泉の伝説が始まった。

(C)huashuxia/FanqieNovel・origin chequer comic/Kuaikan Comics,piccoma「一刀必殺 俺は廃都を斬っていく」

出版社：Kuaikan Comics

原作：huashuxia/FanqieNovel

漫画：origin chequer comic



「初回20話一挙公開／毎週木曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186104

Kuaikan Comicsについて

会社名：Beijing Kuaikan Dimensional Information

代表名：Chen Anni（陈安妮）

所在地：CN / Area G, 2nd Floor, East Area, Poly Plaza, No. 66 Xiangbin Road, Chaoyang District, Beijing, China

代表作紹介：ピッコマで独占配信中の『唯一無二のネクロマンサー』、『ふりだしから始まる覚醒者』など、

人気SMARTOONを手がける中国のマンガプラットフォーム

Kuaikan Comics（快看漫画）は、2014年に設立され、中国で最大級のカラータテヨミ漫画プラットフォームです。オリジナル作品の制作だけでなく、海外のウェブトゥーン作品の配信にも力を入れています。

