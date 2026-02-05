【ユサコ株式会社】アメリカ心理学会によるデータベースウェビナー 2026年春

ユサコ株式会社

ユサコ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山川真一）は、アメリカ心理学会（American Psychological Association: APA）が2月から3月にかけて開催するデータベースのウェビナーをご案内します。APAのトレーナーが、学生・教員や向けに、APAのデータベース「APA PsycInfo(R)」、「APA PsycBooks(R)」を効果的に検索するテクニックを紹介します。

時差により当日参加ができない場合も、参加登録により録画が提供されます。

ウェビナーの詳細、参加登録については以下をご覧ください。

・APA Databases Webinars : Spring 2026

https://blog.apapubs.org/2026/01/07/apa-databases-webinars-spring-2026/

お問い合わせ

ユサコ株式会社はAPA PsycNet(R)で提供されているサービスの日本代理店を務めています。

本件に関するお問い合わせは、下記ページのフォームよりご連絡ください。

ユサコ株式会社 アメリカ心理学会 商品紹介ページ(https://www.usaco.co.jp/product/detail.html?pdid=2)

データベースをすでに他のベンダー経由でご契約の場合は、各ベンダーにお問い合わせください。