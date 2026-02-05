LACOSTE × URBAN RESEARCH DOORS 春の別注商品が登場

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSより、LACOSTE（ラコステ）の別注商品が今年も登場。

LACOSTE 別注 THICK PIQUE ROUND L/S

汎用性の高い鹿の子編みの長袖Tシャツ。

昨年同様、型から別注し、ゆとりのあるサイズ感です。

裾のパターンをラウンド仕様にしており、レイヤードのスタイリングにアクセントをもたらします。

LACOSTEのロゴはボディと同色で上品な印象に。

別注THICK PIQUE ROUND L/S(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1010104/)

品番：CD26110-1010104

価格：14,300円 (税込)

カラー：HAMMAM / BIRCH / ABYSS BLUE / BLACK BIRD

サイズ：3 / 4 / 5

一般発売日：2026年2月6日(金)

※ DOORS 沖縄PARCO CITY店のみ2月7日(土)予定

LACOSTE 別注 THICK PIQUE ROUND S/S

同素材で半袖のラインナップもスタンバイ。

長袖と同様にラウンド仕様にしておりインナーとしても味のあるバランスに。

別注THICK PIQUE ROUND S/S

価格：12,100円 (税込)

カラー：HAMMAM / BIRCH / ABYSS BLUE / BLACK BIRD

サイズ：3 / 4 / 5

一般発売日：2026年4月予定

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?type=MEN&label=2&brand=323&price_min=&price_max=&seq=1&_ga=2.237374656.1326498838.1770165068-320387253.1770165068)

LACOSTE（ラコステ）

フランスの伝説的テニスプレイヤーであり優れた発明家でもある、ルネ・ラコステが1933年に設立したプレミアム ファッションスポーツ ブランド。 トレードマークであるワニは、ラコステの現役時代の粘り強いプレイスタイルから付いたニックネームが由来。 ブランドのアイコンであるポロシャツをはじめ、メンズ、ウィメンズ、フットウェア、レザーグッズなどトータルシルエットを取り揃えております。