【2/6（金）開催】スカイディスクが「各務原市 DXセミナー2026」に参加します

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年2月6日（金）に岐阜県各務原市で開催される「各務原市 DXセミナー2026」に参加いたします。

本セミナーは、「先行企業に学ぶ IT知識ゼロから始めるDX」をテーマに、製造業におけるDXの進め方や実践事例を共有するイベントです。スカイディスクは、製造業向けAI×SaaS「最適ワークス」を通じて、生産計画DXの取り組みをご紹介します。

「各務原市 DXセミナー2026」は、DXにこれから取り組みたい企業や、具体的な進め方に悩む企業を対象に、先行してDXを進めている市内企業や製造DXスタートアップの事例から、実践のヒントを学ぶことを目的としたセミナーです。製造現場の課題に寄り添ったリアルな事例紹介に加え、DX推進に活用できる補助金施策の紹介や、参加者同士の情報交換の場も設けられています。

スカイディスクは、本セミナーの「製造DXスタートアップによる事業紹介」パートに参加し、AIによる生産計画自動立案を実現するクラウドサービス「最適ワークス」をご紹介します。製造業で多くの企業が直面する「生産計画業務の属人化」「計画立案・変更にかかる負荷」「人手不足による業務停滞」といった課題に対し、AIを活用した具体的な解決アプローチをお伝えします。

当日は、各務原市内企業によるDXの取り組み事例や、他の製造DXスタートアップによるサービス紹介も予定されており、IT知識に不安がある方でも「現場の困りごとをどのようにデジタルの力で改善できるのか」を具体的にイメージできる内容となっています。



スカイディスクは、本セミナーへの参加を通じて、製造業の現場に寄り添ったDX推進の一助となる情報提供を行ってまいります。

▪️イベント概要

名称：各務原市 DXセミナー2026

日時：2026年2月6日（金）14:00～16:30

会場：各務原市産業文化センター 8階 第2特別会議室（岐阜県各務原市那加桜町2丁目186）

主催：各務原市

共催：各務原商工会議所

参加費：無料

定員：50名 ※定員に達し次第受付終了

申込はこちら： https://logoform.jp/form/en3w/1356563/(https://logoform.jp/form/en3w/1356563/)

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

