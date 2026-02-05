【地域の特別な権利「TOKKEN」あるやうむ】「FIN/SUM 2026 インパクトピッチ 一次選考を通過」スタートアップ投票に参加。

株式会社あるやうむ

DAOやNFT（非代替性トークン）などを活用して地方創生を手掛ける株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）は金融庁、日本経済新聞社が共催する「FIN/SUM2026 (フィンサム2026)」にて実施されるインパクトピッチの一次選考を通過したことをお知らせいたします。

FIN/SUM2026 インパクトピッチ「スタートアップ投票」とは

AIとブロックチェーンが交差する地点から、次の10年の金融の進化を描く場です。AIネイティブ世代が生きる新しい経済社会において、金融は単なる「お金のやりとり」を超え、信頼と価値をつなぐインフラとして再定義されていきます。FIN/SUM NEXTはその変革を共に創るための、新たな出発点です。その推進役となるフィンテックスタートアップを分野別に紹介します。活躍が期待されるフィンテックスタートアップに投票をお願いします。

「デジタル通貨・暗号資産・NFT （非代替性トークン）」で参加

あるやうむは「デジタル通貨・暗号資産・NFT （非代替性トークン）」部門で参加しています。下記リンクより投票できますので、ぜひ「あるやうむ（27）」に投票のほどよろしくお願いいたします。投票は1名1票（1票につき3社を選択可能）、締め切りは2月11日(水)17時迄になります。

https://www.finsum.jp/startup.html (27番：株式会社あるやうむ）

地域の特別な権利を集めたプラットフォーム「TOKKEN」（トッケン）とは

TOKKENは、地域に眠る“特別な権利や体験”を見える化し、流通可能な権利として提供するプラットフォームです。この名称には、地域の内外を問わず誰もがその「特別な権利（＝特権）」を購入できるようにしたいという思いが込められています。

日本各地の地域では、観光客の減少、地域ブランド力の弱さ、住民所得の低下、地域活力の衰退など、複合的な課題が山積しています。また近年は物価高が続く中で、将来の値上がりリスクを回避したいというニーズも高まっています。TOKKENは、地域固有の資源にプレミアムな体験や継続利用の価値を付与し、販売を通じて関係人口を育てるとともに、新たな収益を公共サービスやコミュニティ再生へ循環させることを目指します。 また、NFTの技術を活用することにより権利の真正性や、所有履歴が明確になり、プロジェクトの拡張や継続的なファンづくりにつながります。

▼プラットフォーム：https://tokken.alyawmu.com/

株式会社あるやうむについて

国内で初めて、ふるさと納税返礼品NFTを実現した札幌のスタートアップです。「ふるさと納税NFT」や「地域おこし協力隊DAO」の事業を通じて地域の新たな財源確保や観光誘致、住民参画型の地域活性化に取り組んでいます。

「ふるさと納税NFT」は地域の魅力を込めたユニークなデジタルアート作品や限定ウイスキーの引換券を、ふるさと納税の返礼品として26の自治体で提供してきました。

社名「あるやうむ」はアラビア語で「今日」を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様に先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億6449万円(準備金含む)

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・X ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545(https://voicy.jp/channel/3545)