【くもんの解きながらシリーズ新刊】シリーズ累計23万部突破！　手軽に教養を深めることができる大人のワークブック、『解きながら楽しむ　大人の西洋音楽史』、『解きながら身につける　文章力』を２点同時刊行！

株式会社くもん出版

株式会社くもん出版（代表取締役社長 泉田 義則）は、シリーズ累計23万部を突破した人気の「解きながら」シリーズから、『解きながら楽しむ 大人の西洋音楽史』、『解きながら身につける 大人の文章力』の２点を同時刊行いたしました。

「解きながら」シリーズは、手軽に解きながら教養を深めることができる大人のためのワークブックです。日々の生活に生かせるスキルを身につけたい方、学生時代の学びに再び挑戦したい方、幅広い知識を身につけたい方など、幅広い層に向けた内容となっています。

解きながら楽しむ 大人の西洋音楽史

『解きながら楽しむ 大人の西洋音楽史』の狙い

本書では、クラシック音楽を語る上で欠かせない様式・時代と27名の作曲家を取り上げました。それぞれの特徴を押さえることで、西洋音楽史の大きな流れも見えてきます。

各レッスンには、作品を実際に聴ける参考音源への二次元コードを掲載しています。解説を読むとともに、音源を聴くことで作曲家の想いを鮮明に感じられます。

西洋音楽史の流れをつかめる

各章は、西洋音楽史における時代・様式ごとに構成されています。各時代・様式の代表的な作曲家を取り上げ、＜人物編＞＜作品編＞の２つの項目から、学んでいきます。

解いて、聴いて、楽しく学べる

各レッスンには、内容の理解を助ける問題や、作品を実際に聴ける参考音源への二次元コードを掲載しています。音源を聴くことで、解説をより深く理解できます。

気軽に取り組める

各レッスンは、基本的に ２ページ（１見開き）構成となっています。自分のペースに合わせて、毎日でも無理なく取り組めます。

解きながら身につける 大人の文章力

『解きながら身につける 大人の文章力』の狙い

読み手に過不足なく「あなたの伝えたいこと」が伝わる文章。本書がゴールに設定しているのは、そんな『わかりやすい文章』が書けるようになることです。

親しい間柄でやりとりされるメッセージや、ビジネスシーンに登場する文章、手紙や趣味の文章まで、身の回りの「書く」シーンにスポットを当てました。

敬語表現・主語と述語の関係・話し言葉と書き言葉・適切な慣用表現・まちがえやすい表現など、わかりやすい文章を書くために確かめておきたい文章のコツが満載です。

文章のミスを探して学ぶ

誤字脱字から「えっ、これも！？」と思うような言い回しまで、すでにある文章のミスを見つけられるようになれば、自分の文章もしっかり手直しできるようになります。

「大人の文章力」を身につけられる

「上手に文章を書きたい」と思っていても、いざ書こうとすると正解がわからなくて手が止まってしまう……。マナーや決まりが多くて混乱してしまう……。本書はそんな方に届けたいワークブックです。

社会生活を円滑に営むための文章のコツを、親しい間でのやりとりやビジネスシーンなどのシチュエーションの中で、楽しく解きながら身につけることができます。

１日２ページから学ぶ

１日の学習は２ページから。パズルやゲームに挑戦するような気持ちで文法や漢字の問題に取り組めます。全部で42日間の学習を通して、たしかな「大人の文章力」を身につけることができます。

書誌情報

解きながら楽しむ 大人の西洋音楽史

■対象：一般

■定価：本体1,500円+税

■体裁：B5判・160ページ

■ISBN : 978-4-7743- 3933-7

■発売日：2026年１月

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003742

解きながら身につける 大人の文章力

■対象：一般

■定価：本体1,500円+税

■体裁：B5判・128ページ

■ISBN : 978-4-7743- 3932-0

■発売日：2026年１月

https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003741