【ABCマート限定】『CHARGED+』搭載、知能を持つクッションUNDER ARMOURより「UA ROGUE 6」新発売　速度によって反発力が変化する新しい機能性シューズ誕生

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、「UNDER ARMOUR」より革新的なスマートクッションテクノロジー「CHARGED＋（チャージドプラス）」を搭載した新モデル「UA ROGUE 6」を、2026年2月5日（木）より全国のABCマート及び公式オンラインストアにて発売いたします。

また、発売を記念して本商品の機能性をフォーカスしたビジュアルムービーも同日より公開いたします。

●URL ：https://www.abc-mart.net/shop/e/e22820002/

●ビジュアルムービー：https://youtu.be/SgP9x8OGR6w

■自動で反発力が変化するUNDER ARMOUR独自技術、知能を持った“考えるクッション”

本モデルは、歩く・走るといった日常のあらゆる動作に、靴自らが応える次世代ランニングシューズです。使用者の体格やスピード、一歩ごとの衝撃の強度に応じて、クッションの硬さをリアルタイムで自動調整いたします。従来の一律なクッション性では得られなかった、“個別最適”な履き心地を提供します。

「UA ROGUE 6」は、「UNDER ARMOUR」独自のCHARGED＋スマートクッションソールを搭載し、ゆっくり歩くときは衝撃を優しく吸収し、速く走るときは推進力をサポートする反発力に変化します。

『CHARGED+』

走るスピードに応じてクッション硬度を変化させる“考えるクッション2.0”

ゆっくり＝衝撃吸収性重視（ソフト）

速く＝推進力重視（硬質）

1足でさまざまなシーンに対応できる革新のマルチユースモデルとして、ランニング・ウォーキングは

もちろん、タウンユースにもフィット。快適性とパフォーマンス性の両立を、より多くのユーザーに提供します。

■ノベルティキャンペーン

2月5日（木）から3月2日（月）の期間中にアンダーアーマーのシューズを試着した方に、先着でマグネットリリース、またはエコバックをプレゼントいたします。

※数量限定のため無くなり次第終了、ノベルティは選べません。

対象店舗：

ABC-MART新宿西口店、ﾌﾟﾚﾐｱｽﾃｰｼ゛新宿3丁目店、新宿本店、西武新宿ﾍﾟﾍﾟ店、下北沢4号店、中野ｻﾝﾓｰﾙ店、ﾌﾚﾝﾃ笹塚店、中野ｻﾝﾓｰﾙ2号店、ﾙﾐﾈ荻窪店、高円寺店、洛北阪急ｽｸｴｱ店、京都寺町店、京都蛸薬師店、ﾌﾚｽﾎﾟ福知山店、伏見店、ﾒｶ゛ｽﾃｰｼ゛ﾖﾄ゛ﾊ゛ｼ京都店、ｱﾙ・ﾌﾟﾗｻ゛宇治東店、MOMOﾃﾗｽ店、ｲｵﾝﾀｳﾝ久御山店、ｱﾙ・ﾌﾟﾗｻ゛城陽店、京都ｱﾊ゛ﾝﾃｨ店、ｲｵﾝﾓｰﾙ北大路店、ｲｵﾝ京都洛南ｼｮｯﾋﾟﾝｸ゛ｾﾝﾀｰ店、江坂ｵｯﾂ店、京阪ｼﾃｨﾓｰﾙ天満橋店、吹田ｸ゛ﾘｰﾝﾌﾟﾚｲｽ店、ｲｽ゛ﾐﾔ福町店、難波店、南船場店、新戎橋店

ABC-MART GRAND STAGE新京極店、ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO店、LINKS UMEDA店、梅田店、京阪ﾓｰﾙ京橋店、大阪店、なんばCITY店

ABC-MARTｱｳﾄﾚｯﾄATC店

■商品概要

商品名：M UA ROGUE 6

カラー：（左から）025CRO/SRO/ANC、002BLK/BLK/BLK、001BLK/BLK/WHT

サイズ：25.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：12,980円（税込）

商品名：W UA ROGUE 6

カラー：（左から）289KHB/KHB/SUW、001BLK/BLK/WHT

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：12,980円（税込）

商品名：M UA ASCEND

カラー：（左から）002BLK/BLK/BLK、101WHT/BLK/GMO

サイズ：25.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：9,460円（税込）

商品名：W UA ASCEND

カラー：（左から）110SUW/KHB/WHT、603SPN/BSP/BSP、001BLK/BLK/WHT

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

価格 ：9,460円（税込）

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）