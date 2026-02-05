2026-27シーズンに向けたTRYOUTを開催しました
千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA は、1/10(土)に2026-27シーズンを共に戦うメンバーを募るTRYOUTを実施致しました。
TRYOUT 実施報告
このたび、LEOVISTA KASHIWAでは、新シーズンに向けた選手編成を目的としたTRYOUT を実施いたしました。
当日は、年齢・競技歴・バックグラウンドの異なる多くの選手にご参加いただき、チームが大切にしているプレースタイルやバスケットボールへの向き合い方を軸に、実戦形式を中心としたTRYOUT を行いました。
限られた時間の中でも、参加選手一人ひとりが高い意欲を持ってプレーする姿が印象的かつ、それぞれのバスケットボールに対する熱意や思いを感じられる非常に有意義な機会となりました。
LEOVISTA KASHIWAでは、競技力だけでなく、チームの価値観や姿勢を共有できる選手との出会いを大切にしています。
今回のTRYOUT を通じて、改めて多くの選手が新たなチャレンジの場を求めていること、そしてチームとして成長を続けていく可能性を強く感じる機会となりました。
なお、TRYOUT は新シーズンに向けて随時実施していく可能性がございますので今後の活動予定やチームに関する情報は、公式WebサイトおよびSNSにて随時お知らせいたします。
LEOVISTA KASHIWAは、地域に根ざしながら、競技レベルの向上とともに、応援していただける存在となれるよう活動を続けてまいります。
引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。
チームの情報はSNSなどで公開中
試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。
最新情報をチェックし、クラブの挑戦を一緒に見守っていただければ幸いです。
▶ LEOVISTA 公式 Instagram(https://www.instagram.com/leovista_kashiwa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)
スポンサー
活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。
日頃のご支援感謝致します。
1013
株式会社Trasaburou
有限会社AT PLUS
山形牛 焼肉仁
株式会社リノテックハウス
And one株式会社
Rootz株式会社
株式会社ⅮreamCompass
株式会社北辰水産
LeovistaClassic
森田材木株式会社
株式会社PR TIMES
株式会社アイビーソリューション
株式会社藤原溶接
株式会社エストラスト
株式会社アースフィールド
LAYBACK
ノビルーノ
テクノサイエンス株式会社
株式会社タニマ
