「庭瀬支店」新築オープン日のお知らせ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ新店舗イメージ【庭瀬支店】

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、かねてより新築しておりました「庭瀬支店」の新店舗オープン日が決まりましたので、お知らせします。

現店舗敷地内での新築建替えにともない、駐車場整備まで敷地内のお客さま用駐車場がご利用いただけません。誠にご不便をお掛けいたしますが引続きわたなべ生鮮館庭瀬店の下記駐車場をご利用願います。なお、敷地内駐車場整備後に岡山流通センター支店を移転統合する予定です（２０２７年春頃）。

１．新店舗について

🚗臨時駐車場[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/46_1_bdf809f41403061f4bfde531c152d8ad.jpg?v=202602051021 ]

※新店舗完成後、現店舗取壊しおよび駐車場の整備を実施し、店舗敷地内の駐車場利用を開始する予定です。

２．店舗統合について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/46_2_861a553766cd8365a966c64cf681779e.jpg?v=202602051021 ]

※支店名や口座番号の変更はございませんので、通帳・キャッシュカードなどはそのまま継続してご利用いただけます。

※統合日が確定しましたら改めてご案内いたします。

３．カーボンニュートラル（脱炭素）への取組みについて

快適な室内環境を維持しつつ、優れた環境配慮技術の採用により、「ZEB（Nearly ZEB）」の認証を取得予定です。

※Nearly ZEBとは、省エネ対策と太陽光発電導入などで、一次エネルギーの消費量を７５％以下まで削減した建物です。

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）