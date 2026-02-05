【無料公開】日程調整を“ほぼゼロ”にする営業自動化テンプレをWebメディア『あなたのAI顧問』で公開｜Claude×GASで「返信→空き確認→予定登録→メール→リマインド」まで自動化手順を解説

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、営業・問い合わせ対応で多くの企業が消耗している「日程調整」業務を、生成AIとGoogleの無料ツールで自動化するための実装手順（作り方）をまとめた「営業自動化キット」を、Webメディア『あなたのAI顧問』にて無償提供開始しました。

本キットは、生成AI「Claude」とGoogle Apps Script（GAS）を組み合わせ、問い合わせ受付～空き時間照合～日程確定～Googleカレンダー登録～確認メール送信～前日リマインド送信までの一連のフローを、初心者でも再現できるように手順・テンプレ・構成として提供するものです。

背景｜営業以前に“日程調整”で消耗し、取りこぼしが起きている

問い合わせが増えるほど、営業担当者の時間は「提案・商談」ではなく、定型の調整業務（返信、候補提示、空き確認、登録、リマインド）に吸われます。

この“消耗”は、対応遅れや取りこぼしなどの機会損失にも直結します。

当社はAI顧問として、AI活用は「使ったか」ではなく、業務フローに入り、運用が回り続けて初めて価値になると考えています。今回の無償提供は、その考え方を営業の初期対応に適用したものです。

無償提供する内容｜「作り方」まで含む、営業自動化の実装キット

本キットでは、次の仕組みを構築するための手順を提供します。

- フォームから顧客情報を受付（QRコード運用も可）- 入力内容をスプレッドシートに自動集計- 希望日時とGoogleカレンダーの空き枠を自動照合- 条件に合う候補から日程を自動確定- Googleカレンダーに自動登録- 確定内容を顧客へ自動メール送信- アポ前日に自動リマインド送信

また、実装面だけでなく、現場で事故りやすいポイント（例外対応・ダブルブッキング防止・情報管理）についても、運用の注意点として整理しています。

※運用や業種により最適な設計が異なるため、キット内では「任せる範囲／任せない範囲」の考え方も扱います。

“AIでコード生成”が目的ではない｜現場に入る運用設計まで含めて提供

生成AIを使えばコード生成は速くなります。しかし成果が出るかどうかは、チェック工程や例外時の扱いなどの運用設計で決まります。

当社はテンプレやツールを渡して終わりではなく、現場で回り続ける状態まで落とし込むことを重視しています。本キットは、その「実務に落ちる型」を、誰でも再現できる形で提供する取り組みです。

NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音 コメント

営業のボトルネックは、提案力以前に「手作業で消耗していること」そのものです。日程調整はやることが決まっているのに、毎回人が時間を使ってしまう。ここが積み上がると、対応スピードが落ち、取りこぼしも起きます。

今回提供するのは、AIを便利な小技で終わらせず、GASと組み合わせて業務フローに入れるための“作り方”です。現場がラクになり、回転数が上がり、結果として商談に時間を使える状態を作る。僕はこれからも「現場で使えなきゃ意味がない」という軸で、実装と定着に効く知見を提供していきます。

提供先（無償）

会社概要

- 営業自動化キット（実装手順・テンプレ）：https://ai-advisors.jp/media/ai-development/automate-sales-flow/- Webメディア『あなたのAI顧問』：https://ai-advisors.jp/- お問い合わせ／AI顧問の相談：お問い合わせはこちらから(https://script.google.com/macros/s/AKfycbxIUfJesCOaGoeHrfGlhof_TKXVBU_da-mXhaPEWXY6_RqKLh4aJcFw02y9UgYl8AwV/exec)

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役社長 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業