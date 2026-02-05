昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉は、ときがわ町20周年を記念し、町内の店舗と連携した「周遊クーポン付きチラシ」を作成しました

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、地元・ときがわ町の町制施行20周年を記念し、町内の飲食店や販売店と連携した周遊クーポン付きチラシを作成しました。

2月1日に20周年を迎えた「ときがわ町」の魅力を多くの方に知ってもらい、実際に足を運んでもらいたいという想いから町内のおすすめ施設マップにクーポンをつけたオリジナルのチラシを作成しました。このチラシは、2025年12月26日にときがわ町の近隣市町村へ新聞折込にて配布を行い、町外の方にも ときがわ町の魅力を発信しました。また、玉川温泉の館内では、ときがわ町おすすめ施設マップとして掲示し、お客さまにご覧いただいています。

今回の企画は、ときがわ町に後援をいただきました。これからも、玉川温泉は地域の関係先と協力し、ときがわ町を盛り上げる取り組みを行ってまいります。

＜おすすめ施設マップ掲載店舗＞

・比企がたり本舗 前澤屋（ときがわ町玉川2502）

・とうふ工房 わたなべ（ときがわ町番匠372）

・都幾の丘 高柳屋（ときがわ町玉川1338）

・ふれあいの里たまがわ（ときがわ町玉川4359-2）

・割烹とき川（ときがわ町番匠604-4）

・雀川（ときがわ町日影212-7）

・COMORIVER（ときがわ町本郷930-1）

・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（ときがわ町玉川3700）

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/